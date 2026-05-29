Kostenlos ins 2-Sterne-Restaurant: Andreas Senn lädt im Juni jeden Tag junge Menschen ein

Salzburg (OTS) -

Diese Idee sorgt in der österreichischen Spitzenkulinarik aktuell für ordentlich Gesprächsstoff: Andreas Senn lädt im Juni junge Menschen unter 30 Jahren kostenlos in sein 2-Sterne-Restaurant SENNS ein. Jeden Öffnungstag unter der Woche wird unter dem Motto „SENNS First Taste“ ein Tisch für junge Gäste reserviert, kündigt der Sternekoch auf seiner Instagram-Seite an.

Dahinter steht mehr als eine plakative Einladung zum Essen. Andreas Senn will wissen, wie eine neue Generation auf Fine Dining blickt — und was Spitzenküche heute leisten muss, um auch für junge Menschen relevant zu bleiben. „Nach dem Aktionsmonat wird es dazu auch eine eigene Befragung geben“, erklärt Andreas Senn.

„Die junge Generation denkt Kulinarik, Kultur und Ausgehen heute neu. Im SENNS zeigen wir eine moderne, lebendige und überraschende 2-Sterne-Küche. Wir wollen von unseren jungen Gästen wissen, wie Fine Dining in ihren Augen heute funktionieren muss“, sagt Andreas Senn.

Bewerben kann man sich für SENNS First Taste ganz einfach mit einem Kommentar unter dem entsprechenden Posting auf der Instagram-Seite des Restaurants (www.instagram.com/senns.restaurant/). Für jeden Öffnungstag unter der Woche wird aus allen Kommentaren eine Gewinnerin oder ein Gewinner ausgewählt. Die eingeladene Person darf eine Begleitung mitbringen.

Mit der Aktion stößt Andreas Senn bewusst eine Debatte über die Zukunft der Spitzengastronomie an. „Wir sind in der Spitzenküche heute mehr denn je gefordert, Barrieren abzubauen und zu zeigen, dass Fine Dining längst nicht nur für eine etablierte Zielgruppe gedacht ist“, so Senn.

Dieser Gedanke prägt auch die Entwicklung des Hauses über das klassische Restaurant hinaus. Bereits im vergangenen Jahr eröffnete Senn die SENNS.Bar, in der vielfach ausgezeichnete Gerichte des Hauses auch à la carte bestellt werden können. Das SENNS.Restaurant zählt mit unter anderem 2 Michelin-Sternen, 18,5 Punkten im Gault&Millau und 99 Punkten im Falstaff zu den höchstdekorierten Restaurants Österreichs.

Andreas Senn: „Dass Fine Dining tot ist, wie manche behaupten, sehe ich überhaupt nicht. Aber wir müssen uns als Gastronomie immer wieder neu erfinden. Mit SENNS First Taste wollen wir einen Anfang machen — und daraus künftig etwas Eigenständiges entwickeln.“

www.senns.restaurant