Gemeinsam grillen & dudeln: Almdudler Grillgaudi mit Grillweltmeister Adi Matzek

Wien (OTS) -

Wenn die Grillsaison startet, dauert es meistens nicht lange bis jeder zum Grillprofi wird. Der eine schwört auf direkte Hitze, die andere auf „Low & Slow“ – und irgendwo wird garantiert gerade darüber gefachsimpelt wie die perfekte Marinade schmecken muss. Bei der beliebten Almdudler Grillgaudi, die gestern auf der Dachterrasse „Fabricia“ in Wien stattfand, durfte genau darüber erfrischend diskutiert werden. Almdudler Sprudelfabrikant Thomas Heribert Klein und Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling luden zum Almdudler Grillgaudi-Workshop voller Genuss, Erfrischung und überraschender Geschmackskombinationen mit Doppelgrillweltmeister Adi Matzek.

Dabei ging es weniger um starre Grillregeln als vielmehr um die Freude am gemeinsamen Ausprobieren. Denn Grillen ist längst mehr als Würstel und Kotelett – es ist ein Lifestyle. Im Sommer wie im Winter, für Jung und Alt, in der Stadt und am Land und passt damit perfekt zu Almdudler. Zwischen heißen Grillrosten, gekühltem Almdudler und jeder Menge guter Gespräche ist klar: „ Grillen und Almdudler passt einfach perfekt in den Alltag. Beides steht für Geselligkeit, Momente der Leichtigkeit und dafür, gemeinsam einfach eine gute Zeit zu haben. Genau dieses Gefühl wollten wir mit unserer Grillgaudi auf den Tisch – und auf den Grill – bringen “, erklärt Almdudler Sprudelfabrikant Thomas Heribert Klein.

Wenn Almdudler plötzlich auf dem Grill landet

Dass Almdudler längst nicht nur ins Glas gehört, bewies vor Ort Grillweltmeister Adi Matzek mit seinen kreativen Rezeptideen. Ob als raffinierte Zutat in Marinaden für Fleisch und Salate, als überraschender Twist in Saucen oder als Ergänzung in süßen Nachspeisen – Österreichs bekannteste und beliebteste Alpenkräuterlimonade zeigte sich beim Grillen von ihrer besonders vielseitigen Seite. „ Beim Grillen darf man ruhig kreativ werden. Almdudler bringt eine spannende Balance aus herber Süße und Kräutern mit – das funktioniert sehr gut in vielen Gerichten und sorgt garantiert für Gesprächsstoff am Grill “, erzählt Grillweltmeister Adi Matzek augenzwinkernd. Saftige Fleisch-Variationen sowie Fisch wurden genauso gegrillt und mit Almdudler verfeinert wie das raffinierte Grillgemüse. Im Anschluss wurde natürlich ausgiebig verkostet. „ Der Abend zeigte schnell, worum es beim Grillen eigentlich geht: nicht um Perfektion am Rost, sondern um Menschen, die gemeinsam eine gute Zeit haben “, freut sich Almdudler GF Gerhard Schilling,

Viele Grillgaudi-Momente mit Almdudler Original, Zero & Sirup Zero Sugar

Bei der Almdudler Grillgaudi wurde aber nicht nur gegrillt, sondern auch gezeigt, wie vielseitig Almdudler die kommenden Grill-Events mit Familie und Freunden im Alltag begleiten kann. Almdudler Original sorgt seit jeher mit seinem einzigartigen Geschmackserlebnis für die passende Erfrischung. Für alle, die bewusst genießen möchten, ohne auf den typischen Almdudler-Geschmack zu verzichten, bringt Almdudler Zero ganz ohne Zucker die leichte Alternative ins Glas – voller Geschmack ohne Kalorien. Und auch der Almdudler Sirup Zero Sugar bewies bei der Grillgaudi mit Adi Matzek, dass er noch mehr kann als mit Wasser oder Soda aufgespritzt werden: Ob in sommerlichen Drinks und Sprizz Varianten, kreativen Marinaden oder Ergänzung in Saucen – der Sirup Zero sorgt auch ohne Zucker für überraschende Geschmacksmomente beim Grillen. „ Gerade bei der Grillgaudi merkt man, wie unterschiedlich Almdudler im Alltag genossen werden kann – original, zuckerfrei aber auch gemischt mit Bier als Almradler, mit Wein als Almspritzer oder kreativ verarbeitet am Grill. Genau diese Vielseitigkeit macht unsere Produkte aus “, ergänzt Almdudler Marketingleiter Claus Hofmann-Credner.

Wer jetzt selbst Lust auf die nächste Grillgaudi bekommen hat, findet auf www.almdudler-grillgaudi.at zahlreiche Rezepte, Tipps und Inspirationen rund ums Grillen mit Almdudler und das große Gewinnspiel in Kooperation mit Napoleon Premium Grills.