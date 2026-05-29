SMATRICS startet mit dem Depot Club ein österreich- und deutschlandweites E-Logistik-Netzwerk

Wien (OTS) -

SMATRICS launcht mit den ersten beiden Mitgliedern in Oberösterreich und Salzburg den Depot Club – ein laufend wachsendes Netzwerk, das Logistikunternehmen gezielt miteinander verbindet. E-Ladedepot-Eigentümer können freie Ladefenster für berechtigte Mitglieder öffnen und so ihre Infrastruktur besser auslasten, während E-LKW-Flotten planbare Lademöglichkeiten zu günstigen Konditionen entlang ihrer Routen erhalten.

E-Mobilität wirkt in Zeiten volatiler Energiepreise als stabilisierender Faktor – das zeigt die Entwicklung am Nutzfahrzeugmarkt. In der Logistik hat sich elektrisches Fahren als ökonomisch und ökologisch robust erwiesen. Entsprechend kombinieren viele Unternehmen öffentliche Ladepunkte mit Laden am eigenen Standort. „ Rein in Hub-zu-Hub-Routen zu denken, ist erstens unrealistisch und fördert zweitens das Anwachsen von isolierten Ladesilos. Das ist nicht nur unwirtschaftlich für die Depotbetreiber, sondern auf lange Sicht auch ein Nachteil für die nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Mit dem SMATRICS Depot Club wirken wir dieser Entwicklung entgegen und machen das System robuster “, betont Hauke Hinrichs, CEO von SMATRICS.

Die ersten Clubmitglieder sind die oberösterreichische Hasenöhrl Bau GmbH und die Salzburger Friedl GmbH. Diese stellen ab sofort Depotlademöglichkeiten für E-LKW an ihren Standorten in St. Pantaleon, Arbing, Freistadt (Oberösterreich) und Berndorf bei Salzburg (Salzburg) zur Verfügung. Thomas Friedl, Geschäftsführer von Friedl GmbH betont: „ Mit Depot Charging setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt im Ausbau der Infrastruktur für nachhaltige Logistik. “ Hinrichs ergänzt: „ Denn der Depot Club vernetzt die Logistik zu einem starken Lade-Ökosystem und schafft eine Win-win-Situation für die gesamte Branche – genau dort, wo es im Alltag zählt. “ Der Club wird laufend um neue Mitglieder erweitert und soll im nächsten Schritt auch auf Deutschland ausgeweitet werden.

Von isolierten Ladelösungen zur Gemeinschaftslösung

Der SMATRICS Depot Club bietet Vorteile für alle Beteiligten: Logistiker, die ihr eigenes Depot für andere E-LKW öffnen wollen, bekommen die Möglichkeit die Auslastung der eigenen Ladeinfrastruktur zu steigern und erschließen damit eine zusätzliche Einnahmequelle. Dabei bestimmen sie Ladezeiten und Ausmaß der Verfügbarkeit für Partnerunternehmen. E-LKW hingegen können durch ein erweitertes Ladenetz ihre Routenplanung optimieren und zu günstigeren Preisen laden. Konkret bedeutet das: weg von Doppelinvestitionen und geringer Nutzung hin zu mehr Wirtschaftlichkeit und weniger Umwegen.

Charging-as-a-Service reduziert Einstiegshürden in E-Logistik

SMATRICS setzt mit dem Depot Club den ersten konkreten Schritt hin zu einer Vision einer neuen, vernetzen E-Logistik: Langfristiges Ziel ist es, Ladeinfrastruktur statt entlang politischer Grenzen vielmehr entsprechend realer Transportströme planen zu können. Mit Charging-as-a-Service-Ansätzen wie im Depot Club wird die verfügbare E-LKW-freundliche Ladeinfrastruktur mit einem Schlag vervielfacht und Einstiegshürden für Logistikunternehmen massiv reduziert – ein entscheidender Hebel in einem Markt mit ohnehin geringen Margen. Die verlässliche Planbarkeit von Ladestopps erhöht gleichzeitig die Auslastung und gibt E-Logistikern dringend benötigte Flexibilität und Gestaltungsspielraum zurück.

Alle Informationen zum SMATRICS Depot Club unter: https://smatrics.com/de/depot-club

Foto, Abdruck honorarfrei:

v.l.n.r.: Thomas Friedl, Friedl GmbH, Thomas Weiss, Daimler Truck Austria GmbH, Thomas Dittrich, SMATRICS und Alois Deisl, Pappas Automobil GmbH; Copyright: SMATRICS

Über SMATRICS: SMATRICS unterstützt Unternehmen und Flottenbetreiber beim Weg in die e-mobile Zukunft. Mit „powered by SMATRICS“ plant, betreibt und serviciert das Unternehmen Ladeinfrastruktur in Österreich und Deutschland. Das Green-Tech-Unternehmen ist ein Tochterunternehmen von VERBUND und EnBW Energie Baden-Württemberg AG und beschäftigt mehr als 140 Mitarbeiter:innen. In Österreich betreibt das Unternehmen als SMATRICS EnBW das größte flächendeckende Schnellladenetz, das 2026 um rund 250 Schnellladepunkte erweitert wird. Alle Infos unter smatrics.com