BMWKMS/Babler: Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (mumok) – Wechsel in der wirtschaftlichen Geschäftsführung

Wien (OTS) -

Peter Nömaier folgt Cornelia Lamprechter, die vorzeitig aus ihrem Vertrag ausscheidet und mit 1.9.2026 die Geschäftsführung der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft (NÖKU) übernimmt, als wirtschaftlichen Geschäftsführer des mumok nach. Das hat Kunst- und Kulturminister Andreas Babler heute bekanntgegeben.

Vizekanzler und Bundesminister für Kunst und Kultur Andreas Babler: „Mit Peter Nömaier kommt ein erfahrener Museumsmanager an das mumok, der gemeinsam mit Fatima Hellberg das Haus auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gut steuern wird. Für den Start als wirtschaftlicher Geschäftsführer wünsche ich ihm ein offenes Ohr für die Anliegen des Hauses. Ich danke auch Cornelia Lamprechter für ihre langjährige Tätigkeit im mumok und wünsche ihr alles Gute für ihre neue Aufgabe in Niederösterreich.“

Generaldirektorin Fatima Hellberg zur Bestellung: „Mit Peter Nömaier als kompetentem Mitgestalter an meiner Seite, der die wirtschaftlichen und organisatorischen Grundlagen fest verankert, können wir uns voll auf die Kernaufgabe des mumok konzentrieren: mutige Ausstellungen, die Menschen bewegen. Ich freue mich sehr auf diese Zusammenarbeit.“

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Fatima Hellberg und dem hochkompetenten, engagierten Team die Weiterentwicklung dieses spannenden Hauses voranzutreiben und die beeindruckende Strahlkraft des mumok nachhaltig auszubauen,“ so Peter Nömaier.

Das Auswahlprozedere

Für die wirtschaftliche Geschäftsführung sind innerhalb der Frist (16. Februar 2026) 27 Bewerbungen eingegangen, davon 14 von Frauen und 13 von Männern. Fünf Personen (3 Frauen, 2 Männer) wurden zu einem strukturierten Hearing eingeladen. Mit Peter Nömaier entschied sich der Vizekanzler Andreas Babler für den Kandidaten mit der besten Bewertung.

Der Findungskommission gehörten an: Felicitas Thun-Hohenstein (Kuratoriumsvorsitzende mumok und Professorin an der Akademie der Bildenden Künste), Susanne Moser (stv. Kuratoriumsvorsitzende und Geschäftsführende Direktorin der Komischen Oper Berlin) und Theresia Niedermüller (Sektionschefin Kunst und Kultur, BMWKMS). Organisatorisch begleitet wurde das Auswahlverfahren von der ISG Personalmanagement GmbH.

Kurzlebenslauf

Peter Nömaier studierte Unternehmensführung, Publizistik und Politikwissenschaft. Seit 2006 ist er im Sigmund Freud Museum tätig, übernahm dort 2014 die kaufmännische Leitung und fungiert seit 2016 auch als Vorstandsvorsitzender der Sigmund Freud Privatstiftung.

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Simon Doujak

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