20 Jahre Convention Bureau Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Das Convention Bureau Niederösterreich feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Seit zwei Jahrzehnten stärkt es Niederösterreich als Standort für Meetings, Incentives, Kongresse und Business-Events. Dabei vernetzt es Veranstaltungsplanerinnen und -planer mit über 220 professionellen Locations, Dienstleisterinnen und Dienstleistern sowie Partnerbetrieben im Wirtschaftstourismus – darunter 50 Top-Partner – im ganzen Bundesland. Am 10. September wird das Jubiläum bei einem exklusiven Kundenevent auf der Burg Perchtoldsdorf gefeiert. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont anlässlich des Jubiläums: „Das Convention Bureau Niederösterreich leistet seit 20 Jahren einen wichtigen Beitrag dazu, unser Bundesland als starken Wirtschafts-, Tourismus- und Veranstaltungsstandort zu positionieren. Die Verbindung aus professioneller Infrastruktur, außergewöhnlichen Locations, hoher Servicequalität und regionaler Gastfreundschaft macht Niederösterreich zu einem idealen Ort für Seminare, Tagungen, Kongresse und Events. Ich gratuliere herzlich zum Jubiläum und danke allen Partnerinnen und Partnern, die diesen erfolgreichen Weg mitgestaltet haben.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, führt aus: „Die Bedeutung des Wirtschaftstourismus für Niederösterreich ist beachtlich: Rund ein Drittel aller Nächtigungen gehen auf Geschäftsreisen, Tagungen, Kongresse und Seminare zurück. Damit leistet dieser Bereich einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung, stärkt regionale Betriebe und bringt ganzjährig Gäste nach Niederösterreich. Meine Gratulation an das engagierte Team des Convention Bureau, das sich seit 20 Jahren mit großem Einsatz für unsere Partnerinnen und Partner im Wirtschaftstourismus starkmacht.“

Aktuelle Zahlen aus 2025 des Meeting Industry Report Austria (mira)* bestätigen die Rolle Niederösterreichs als bedeutender Standort der österreichischen Tagungswirtschaft: Mit insgesamt 3.036 erfassten Veranstaltungen – das entspricht 11,2 Prozent des bundesweiten Aufkommens und einer Steigerung von 18,9 Prozent gegenüber 2024 – zählt Niederösterreich zu den wichtigsten Meeting-Destinationen außerhalb Wiens, wobei insbesondere Firmentagungen mit rund zwei Dritteln den größten Anteil ausmachen. Der allgemeine Trend geht zu kleineren, kompakteren Formaten. Inhaltlich dominieren die Bereiche Wirtschaft und Politik.

Auch wenn viele Meetings online stattfinden, ersetzen sie nicht das Live-Erlebnis und den persönlichen Austausch – ob im Weingarten, im Seminarraum oder in einer außergewöhnlichen Eventlocation. Wie das Convention Bureau aufzeigt, bietet Niederösterreich ideale Rahmenbedingungen, um Zielvorgaben der Kundinnen und Kunden zu erfüllen: Professionelle Betriebe, die mit hoher Servicequalität, Flexibilität und kreativen Lösungen auf die Bedürfnisse moderner Veranstaltungsplanerinnen und -planer eingehen – und somit beste Voraussetzungen für erfolgreiche Business-Events schaffen.

Die zentrale Aufgabe des Convention Bureau Niederösterreich ist es, das Bundesland als professionellen, vielseitigen und gut erreichbaren Standort für Seminare, Tagungen, Kongresse, Incentives und Teambuilding-Events national wie international sichtbar zu machen. Niederösterreich überzeugt dabei mit einer außergewöhnlichen Bandbreite: historische Schlösser und Stifte, moderne Veranstaltungszentren, Weingüter, Kulturstätten, außergewöhnliche Eventlocations und Hotels mit professioneller Seminarinfrastruktur bieten ideale Rahmenbedingungen für Veranstaltungen jeder Größenordnung.

Gestartet vor 20 Jahren mit 31 Top-Partnern umfasst das Netzwerk des Convention Bureau heute bereits 50 Top-Partner und setzt damit ein starkes Zeichen für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Veranstaltungstourismus in Niederösterreich.

Edith Mader und Maria-Luise Fröch vom Convention Bureau Niederösterreich betonen: „Niederösterreich hat sich als hochwertiger Standort für Business Events, Meetings und Incentives etabliert. Unser Ziel ist es, dieses Profil durch kontinuierliche Marketingaktivitäten, internationale Messeauftritte und persönliche Netzwerke weiter zu stärken. Gerade der direkte Austausch ist entscheidend, um neue Geschäftspotenziale für die heimische Branche zu erschließen und Niederösterreich als Tagungsland noch sichtbarer zu machen.“

Ein wichtiges Serviceinstrument ist der Location Finder auf der Website des Convention Bureau Niederösterreich. Dort finden Interessierte nicht nur die Top-Partner des Netzwerks, sondern auch zahlreiche weitere Betriebe, die Seminarräumlichkeiten oder außergewöhnliche Locations anbieten. Insgesamt sind über 220 Betriebe gelistet.

Weitere Informationen: convention.niederoesterreich.at

Nähere Informationen bei der NÖ Werbung unter 02742/9000-19844, Sophie Seeböck, und e-mail [email protected] und [email protected]