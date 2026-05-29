Kulturstadträtin Kaup-Hasler gratuliert Thomas Schäfer-Elmayer zur Bundesauszeichnung

Wien (OTS) -

Thomas Schäfer-Elmayer ist am Donnerstag im Salon Karlsplatz des Künstlerhaus mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet worden. Die Laudatio hielt Sabine Haag. Im Anschluss fand im Hotel Imperial ein Empfang statt, bei dem Wiens Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler die besondere Verbindung Schäfer-Elmayers zu Wien und seine Verdienste um die Stadt würdigte.

„Thomas Schäfer-Elmayer steht für eine Wiener Institution – und vor allem für eine Haltung. Er hat Generationen vermittelt, dass der Umgang miteinander eine Frage von Respekt, Aufmerksamkeit und Verantwortung ist. Die Wiener Ballkultur lebt von Musik, Tanz und festlicher Tradition sowie von Begegnung und Aufmerksamkeit füreinander. Thomas Schäfer-Elmayer hat diese Kultur über Jahrzehnte mitgeprägt, lebendig gehalten und in die Gegenwart geführt. Das wirkt weit über den Ballsaal hinaus“, würdigte Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler im Rahmen des Empfangs Thomas Schäfer-Elmayer vor Familienmitgliedern, Freund*innen und Wegbegleiter*innen.

Schäfer-Elmayer habe, so Kaup-Hasler, wesentlich dazu beigetragen, die Wiener Tradition des Tanzes und der Ballkultur auch für neue Generationen anschlussfähig zu machen. Wer bei ihm tanzen lernte, lernte ein Gefühl für Rhythmus, für Haltung, für das Gegenüber und für die besondere Verbindung von Kunst, Gesellschaft und Stadt. Als Kunst- und Kulturliebhaber habe Schäfer-Elmayer Wiener Tradition nie als starres Erbe verstanden, sondern als lebendige Kultur, die weitergegeben, geöffnet und immer wieder neu übersetzt werden müsse. Wiens Kulturstadträtin gratuliert einer Persönlichkeit, die das Bild der Wiener Ballkultur entscheidend mitgeprägt und den Begriff der Umgangskultur in die Gegenwart geführt hat.

Kurzbiografie Thomas Schäfer-Elmayer

Thomas Schäfer-Elmayer, geboren 1946 in Zell am See, leitet seit 1987 die traditionsreiche Tanzschule Elmayer in Wien. Er gilt als einer der bekanntesten Experten für Etikette und gesellschaftliche Umgangsformen in Österreich. Durch Bücher, Vorträge und Trainings erlangte er weit über Wien hinaus Bekanntheit; seine Tätigkeit als Fachjuror in der ORF-Sendung „Dancing Stars“ machte ihn zudem einem noch breiteren Publikum vertraut.