  • 29.05.2026, 09:00:35
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Fusion beschlossen: Miteigentümer stimmen Zusammenschluss von Raiffeisenbank Wels und Gunskirchen zu

Größte Raiffeisen-Primärbank Österreichs startet in die nächste Phase der Umsetzung

Die vier Vorstände der beiden Banken mit dem unterzeichneten Verchmelzungsvertrag.
Wels (OTS) - 

Die Miteigentümer der Raiffeisenbank Wels und der Raiffeisenbank Gunskirchen haben in den jeweiligen Generalversammlungen am 26. und 28. Mai dem Verschmelzungsvertrag zur Fusion der beiden Banken zugestimmt. Damit tritt der geplante Zusammenschluss nun in die nächste Phase der Umsetzung ein.

Mit der neuen Raiffeisenbank Wels entsteht die größte Raiffeisen-Primärbank Österreichs mit rund 2,6 Milliarden Euro Bilanzsumme, 16 Bankstellen, mehr als 190 Mitarbeiter und über 53.000 Kund. Die neue Größe stärkt insbesondere die Rolle der Bank als verlässliche Partnerin der regionalen Wirtschaft im dynamischen Wirtschaftsraum Wels und Wels-Land.

„Die Zustimmung unserer Miteigentümer ist ein starkes Signal des Vertrauens und ein klarer Auftrag für die Zukunft. Wir verbinden wirtschaftliche Stärke mit regionaler Verantwortung und schaffen damit die Voraussetzungen, um Menschen, Unternehmen und Gemeinden langfristig erfolgreich zu begleiten“, erklären MMag. Roland Hechenberger, MBA, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Wels, und Mag. Michael Kammerer, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Gunskirchen.

In den kommenden Monaten folgen die aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und die rechtliche Umsetzung der Fusion. Die technische Zusammenführung der Systeme ist für Mitte September 2026 geplant. Kund:innen werden rechtzeitig und schrittweise über alle konkreten Änderungen informiert.

Ein wichtiger Bestandteil der neuen Bank bleibt das österreichweit bekannte Umweltcenter, das als eigenständiger Geschäftsbereich weitergeführt und gezielt ausgebaut wird. Mit der Mitgliedschaft in der Green Finance Alliance bekennt sich die neue Bank weiterhin klar zu nachhaltiger Transformation und verantwortungsvoller Finanzierung.

Weitere Informationen unter www.raiffeisenbank-wels.at

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Raiffeisenbank Wels eGen und Raiffeisenbank Gunskirchen eGen

Bettina Jaksch-Fasthuber, MSc
Mobil: 0676 814233155
E-Mail: [email protected]

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