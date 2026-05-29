Prof. Reinhard Wallner: Der Klang des Wiener Barpianos ist verstummt

Wien (OTS) -

Mit Prof. Reinhard Wallner verliert Österreich einen außergewöhnlichen Musiker, Komponisten und Bewahrer der Wiener Barpiano-Kultur.

Reinhard Wallner war Gründer des Künstlerkollektivs „Wiener Barpianisten“ – einer Gemeinschaft professioneller Pianisten, die er nicht nur zusammengeführt, sondern auch nachhaltig gefördert hat. Mit großer Leidenschaft brachte er die Kompositionen seiner Kollegen zu Papier, arrangierte sie für Barpiano, veröffentlichte Notenhefte und machte die Werke dadurch für andere Musiker spielbar und weltweit zugänglich.

Sein unverwechselbares Klavierspiel war über viele Jahre eng mit der legendären Bonbonnière Pianobar verbunden.

Für seine Verdienste um die österreichische Musikkultur wurde ihm 2021 der Berufstitel Professor verliehen. Seine Melodien, seine Arrangements und seine Liebe zur Wiener Barmusik werden weit über seinen Tod hinaus weiterklingen.

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.