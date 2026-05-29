Wehrdienst: Aufruf zur Tat

Wien (OTS) -

Am 20. Jänner 2026 präsentierte die Wehrdienst-Kommission ihren umfangreichen Bericht. Die Kommission war breit aufgestellt und repräsentierte alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen. Aufbauend auf dieser heterogenen Expertise wurden zahlreiche Empfehlungen formuliert und ein präferiertes Modell vorgeschlagen: “Österreich Plus”. Das bedeutet 8 Monate Grundwehrdienst und verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von 2 Monaten, sowie eine Verlängerung des Wehrersatzdienstes auf zumindest 12 Monate.

Seit damals sind Monate vergangen, in denen weder innerhalb der Regierung noch im Parlament konkrete Schritte zur Gesetzeswerdung gesetzt wurden. Im April 2026 hat der Dachverband der wehrpolitischen Vereine daher im Namen seiner 250.000 Mitglieder einen Brief an alle Abgeordneten des Nationalrates und des Bundesrates geschrieben.

Jetzt wenden wir uns an die Öffentlichkeit: Militär, Zivildienstorganisationen und Wirtschaft fordern ein klares Bekenntnis zu Resilienz und Handlungsfähigkeit ein!

Pressekonferenz: Unser Appell

Die Teilnehmer an der Pressekonferenz: * Erwin Hameseder, Vorsitzender der Wehrdienstkommission * Erich Cibulka, Vorsitzender Plattform Wehrhaftes Österreich * Peter Kaiser, Rotes Kreuz * Peter Koren, Industriellenvereinigung * Armin Richter, Präsident Milizverband Österreich

Datum: 01.06.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Raiffeisenhaus Wien, 20. OG

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1

1020 Wien

Österreich