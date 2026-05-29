  • 29.05.2026, 08:48:32
  • /
  • OTS0019

Wehrdienst: Aufruf zur Tat

Wer Landesverteidigung will, muss Einsatzbereitschaft schaffen

Wien (OTS) - 

Am 20. Jänner 2026 präsentierte die Wehrdienst-Kommission ihren umfangreichen Bericht. Die Kommission war breit aufgestellt und repräsentierte alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen. Aufbauend auf dieser heterogenen Expertise wurden zahlreiche Empfehlungen formuliert und ein präferiertes Modell vorgeschlagen: “Österreich Plus”. Das bedeutet 8 Monate Grundwehrdienst und verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von 2 Monaten, sowie eine Verlängerung des Wehrersatzdienstes auf zumindest 12 Monate.

Seit damals sind Monate vergangen, in denen weder innerhalb der Regierung noch im Parlament konkrete Schritte zur Gesetzeswerdung gesetzt wurden. Im April 2026 hat der Dachverband der wehrpolitischen Vereine daher im Namen seiner 250.000 Mitglieder einen Brief an alle Abgeordneten des Nationalrates und des Bundesrates geschrieben.

Jetzt wenden wir uns an die Öffentlichkeit: Militär, Zivildienstorganisationen und Wirtschaft fordern ein klares Bekenntnis zu Resilienz und Handlungsfähigkeit ein!

Pressekonferenz: Unser Appell

Die Teilnehmer an der Pressekonferenz: * Erwin Hameseder, Vorsitzender der Wehrdienstkommission * Erich Cibulka, Vorsitzender Plattform Wehrhaftes Österreich * Peter Kaiser, Rotes Kreuz * Peter Koren, Industriellenvereinigung * Armin Richter, Präsident Milizverband Österreich

Datum: 01.06.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Raiffeisenhaus Wien, 20. OG
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
1020 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Plattform Wehrhaftes Österreich - Dachverband der wehrpolitischen
Vereine Österreichs | Brigadier Mag. Erich Cibulka, Vorsitzender
Telefon: +43 676 3301963
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WEH

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Montag, 01.06.2026, 09:30]

Plattform Wehrpflicht – Wehrhaftes Österreich

Rückfragen & Kontakt

Plattform Wehrhaftes Österreich - Dachverband der wehrpolitischen
Vereine Österreichs | Brigadier Mag. Erich Cibulka, Vorsitzender
Telefon: +43 676 3301963
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright