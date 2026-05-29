msplus Tourismusberatung eröffnet neuen Standort in Bad Hofgastein

Bad Hofgastein / St. Margarethen an der Raab. (OTS) -

Die MS Tourismusberatung & Management GmbH erweitert ihre Präsenz und ist ab sofort mit einem neuen Standort in Bad Hofgastein vertreten. Mit der Eröffnung des Standortes in der Salzburger Straße 19/9, 5630 Bad Hofgastein, setzt msplus einen weiteren Schritt, um Hotellerie, Gastronomie und Tourismusbetriebe im Salzburger Land noch persönlicher und direkter begleiten zu können.

msplus steht seit vielen Jahren für praxisnahe Beratung, touristisches Management, Digitalisierung, Marketing und operative Unterstützung für Betriebe in Hotellerie und Gastronomie. Im Mittelpunkt steht dabei ein ganzheitlicher Zugang: Strategien werden nicht nur entwickelt, sondern auf Wunsch auch gemeinsam mit den Betrieben in die Praxis umgesetzt.

Mehr Nähe zu Tourismusbetrieben im Gasteinertal und im Salzburger Land

Mit dem neuen Standort in Bad Hofgastein rückt msplus näher an eine der bedeutenden Tourismusregionen Österreichs. „Wir wollen dort sein, wo unsere Kundinnen und Kunden sind. Der neue Standort in Bad Hofgastein ermöglicht uns noch mehr persönliche Nähe, schnellere Abstimmung und eine intensive Begleitung von Tourismusbetrieben in der Region“, so Markus Schauer, Unternehmensberater und Geschäftsführer der MS Tourismusberatung & Management GmbH.

Das neue Büro in Bad Hofgastein ergänzt den bestehenden Standort in der Steiermark und stärkt die regionale Präsenz von msplus. Gleichzeitig bleibt der Anspruch unverändert: Tourismusbetriebe sollen nicht mit theoretischen Konzepten allein gelassen werden, sondern konkrete Unterstützung erhalten, die in der betrieblichen Realität funktioniert.

Beratung, Qualitätssicherung, Nachhaltigkeit und Steuerberatung aus einer Hand

msplus begleitet Hotels, Gastronomiebetriebe und touristische Unternehmen bei strategischer Beratung, Digitalisierung, Online-Marketing, Positionierung, Vertrieb und betrieblicher Weiterentwicklung. Bei Bedarf unterstützt msplus auch operativ, etwa im Rahmen von Management auf Zeit, wenn kurzfristig zusätzliche Erfahrung in Führung, Organisation oder Umsetzung gefragt ist.

Ein ergänzender Leistungsbereich ist Mystery Guesting für Hotels. Dabei werden ausgewählte Kontaktpunkte der Guest Journey aus Gästesicht analysiert, um Servicequalität, Kommunikation und Abläufe gezielt weiterzuentwickeln.

Darüber hinaus ist msplus als Berater im Bereich Österreichisches Umweltzeichen aktiv und begleitet touristische Betriebe auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und glaubwürdiger Umweltkommunikation.

Ein besonderer Mehrwert entsteht durch die enge Verknüpfung von Tourismusberatung und Steuerberatung innerhalb der msplus-Gruppe. Strategische Entscheidungen, Investitionen, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsmaßnahmen können dadurch touristisch, betriebswirtschaftlich und steuerlich abgestimmt betrachtet werden. So entsteht ein ganzheitlicher Beratungsansatz, der Praxisnähe, Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Sicherheit miteinander verbindet.Ein Standort mit doppelter Kompetenz

Der neue Standort in Bad Hofgastein steht nicht nur für Tourismusberatung, sondern auch für die enge Verbindung mit der Steuerberatung innerhalb der msplus-Gruppe. Damit entsteht für touristische Betriebe ein besonderer Mehrwert: Unternehmerische Beratung, operative Managementunterstützung, Digitalisierung, Marketing, Controlling und steuerliche Kompetenz können abgestimmt gedacht werden. Gerade für Hotels und Gastronomiebetriebe ist diese Kombination wertvoll, weil strategische Entscheidungen fast immer auch betriebswirtschaftliche und steuerliche Auswirkungen haben.

Unterstützung für eine Branche im Wandel

Die Anforderungen an touristische Betriebe verändern sich laufend. Gäste buchen anders, bewerten direkter, erwarten digitale Services und legen gleichzeitig Wert auf persönliche Betreuung, Authentizität und Qualität. Gleichzeitig müssen Betriebe wirtschaftlich stabil bleiben, Mitarbeitende finden und halten, Investitionen planen und ihre Positionierung schärfen. msplus versteht sich in diesem Umfeld als praxisnaher Partner. Nicht Besserwissen, sondern gemeinsame Entwicklung steht im Vordergrund.