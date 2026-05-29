Die Alm hat wieder Saison

Österreich (OTS) -

Wenn im Frühsommer das Vieh wieder auf die Almen zieht, beginnt auch für uns Menschen eine Zeit des Aufbruchs: raus aus künstlichem Licht, permanenter Erreichbarkeit und urbaner Reizüberflutung – hinein in Bergluft, Quellwasser, Almwiesen und natürliche Rhythmen.

Wissenschaftler sprechen von Regeneration und Immuntraining, viele Gäste nennen es schlicht: Reset. Die Alm wird zum Gegenprogramm zum Alltag und bringt Körper, Geist und Seele zurück in Verbindung mit dem, was uns Menschen seit jeher stärkt – der lebendigen Natur.

Österreichweit stehen bei Urlaub am Bauernhof aktuell rund 530 Almhütten zur Verfügung. Von der urigen Selbstversorgerhütte bis zur Premiumhütte mit Sauna und Wellnessangebot reicht das Angebot für Familien, Paare, Freundesgruppen und Ruhesuchende.

Die Kraft der Elemente: Warum die Alm so gut tut

Was Generationen intuitiv wussten, wird heute zunehmend wissenschaftlich erforscht. Forschungen der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg rund um Univ.-Prof. Dr. Arnulf Hartl beschäftigen sich mit den positiven Wirkungen von Almaufenthalten auf Immunsystem, Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-System und psychisches Wohlbefinden.

Eine besondere Rolle spielt dabei die Biophilie – die angeborene Verbundenheit des Menschen mit natürlichen Lebensräumen. Auf der Alm wird diese Beziehung unmittelbar spürbar: beim Gehen über Wiesen, im Kontakt mit Tieren, im Blick in offene Landschaften oder im Duft von Heu und Erde. Studien zeigen, dass bereits kurze Aufenthalte in naturnahen Räumen Stress reduzieren, die Konzentration fördern und die Erholung unterstützen.

Gleichzeitig wirkt das sogenannte Alm-Mikrobiom. Bergluft, Wiesen, Stallumgebung und der Kontakt mit Nutztieren schaffen eine außergewöhnliche Vielfalt an Mikroorganismen. Während Menschen im urbanen Raum oft in vergleichsweisen sterilen Umgebungen leben, wird das Immunsystem auf der Alm auf natürliche Weise gefordert und trainiert.

Dieser Zusammenhang zeigt sich im bekannten „Bauernhof-Effekt“. Internationale Langzeitstudien belegen, dass Kinder, die regelmäßig Zeit auf Bauernhöfen und Almen verbringen, ein deutlich geringeres Risiko für Asthma, Heuschnupfen und andere allergische Erkrankungen aufweisen.

Auch die Höhenlage trägt ihren Teil dazu bei. Die AMAS-Studie (Austrian Moderate Altitude Study) beschreibt gesundheitliche Effekte von Aufenthalten zwischen 1.500 und 2.500 Metern Seehöhe – genau jener Höhenlage, in der viele österreichische Almhütten liegen.

Urlaub auf der Alm: Mehr als ein Urlaubsprodukt

Urlaub auf der Alm ist ein besonderes Angebot innerhalb der Markenfamilie Urlaub am Bauernhof und macht rund 12 Prozent des österreichweiten Angebots aus.

Die meisten Almhütten befinden sich in Kärnten mit 220 Hütten, gefolgt von der Steiermark mit 151 und Salzburg mit 102 Angeboten. Weitere Almhütten liegen in Tirol (33), Vorarlberg (12) sowie in Oberösterreich (8) und Niederösterreich (6).

„Urlaub auf der Alm ist ein besonderes Produkt innerhalb von Urlaub am Bauernhof. Hinter jeder Hütte stehen bäuerliche Familien, die nicht nur Gastgeber sind, sondern auch unsere Almen bewirtschaften und damit wesentlich zur Pflege der Kulturlandschaft beitragen. Es sind authentische Orte mit Geschichte und Charakter – keine künstlich geschaffenen Chaletwelten.“ Betont Gernot Reitmeier; Geschäftsführer Urlaub am Bauernhof Österreich

„Urlaub auf der Alm ist kein Angebot von der Stange, sondern so individuell wie die Menschen selbst. Unsere Gäste suchen Authentizität, Natur und Qualität. Gleichzeitig beobachten wir, dass die Alm zunehmend als Kraft- und Gesundheitsraum wahrgenommen wird. Genau diese Verbindung aus Erholung, Natur und echtem Erleben macht Urlaub auf der Alm so besonders“ so die Projektleiterin Urlaub auf der Alm in Österreich Edith Sabath-Kerschbaumer

Urlaub auf der Alm ist zugleich ein gutes Beispiel für die neue Kampagne von Urlaub am Bauernhof „UaB macht Sinn für mich“. Der Almurlaub steht exemplarisch für sinnstiftende Urlaubserlebnisse: Natur bewusst erleben, die bäuerliche Welt kennenlernen und viele neue Erfahrungen sammeln: z.B Feuer machen, Kräuter sammeln, Speisen am Holzherd zu bereiten, Spieleabende statt Handy scrollen....

Naturerlebnis und Alleinlage besonders gefragt

Eine aktuelle Gästebefragung zeigt, dass bei der Wahl einer Almhütte vor allem die Alleinlage (44 %), das Naturerlebnis (32 %), die Ausstattung (15 %) und das Preis-Leistungs-Verhältnis (10 %) ausschlaggebend sind.

Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten punktet Urlaub auf der Alm mit hoher Wertigkeit: Eine Hütte für eine vierköpfige Familie ist – je nach Ausstattung – bereits ab rund 900 Euro pro Woche buchbar.

Preisbeispiele aus Österreich

Vorarlberg – Vorsäß Klausberg (Bregenzerwald)

Ursprünglicher Hüttencharme und Panoramablick über die Bergwelt

ab Ꞓ 480 für 3 Nächte / 4 Personen

Niederösterreich – 1000 Krauthof (Waldviertel)

Naturerlebnis und Rückzugsort am Waldrand

ab Ꞓ 448,20 für 3 Nächte / bis 6 Personen

Salzburg – Angerstadl (Salzburger Sportwelt)

Digital Detox ohne WLAN, eigener Schwimmteich und Holzofen

ab Ꞓ 720 für 3 Nächte / 4 Personen

Steiermark – Roatmoaralm (Murtal)

Almidylle in Alleinlage und Heustadl-Erlebnis

ab Ꞓ 435 für 3 Nächte / 4 Personen

Tirol – Fohlenwieshütte (Osttirol)

Authentisches Hüttengefühl und hundefreundlich

ab Ꞓ 660 für 3 Nächte / 4 Personen

Oberösterreich – Bergerbauern Reith (Nationalparkregion Kalkalpen)

Ruhige Lage mit Bergblick

ab Ꞓ 330 für 3 Nächte / 2 Personen

Kärnten – Penzhütte (Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal)

Sonnige Alleinlage, Zirbensauna und nachhaltige Bauweise

ab Ꞓ 535,60 für 3 Nächte / 4 Personen

Alle Angebote und Informationen:

Die Kraft der Elemente – Urlaub auf der Alm