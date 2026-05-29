  • 29.05.2026, 08:00:40
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Um nur 20 Euro auf den besten Plätzen

Direktoren Herbert Föttinger/Alexander Götz: Danke für 20 Jahre

Theater in der Josefstadt, Zuschauerraum, Wien
Wien (OTS) - 

Zum Abschluss der 20jährigen Direktionszeit bedanken sich die beiden Direktoren Herbert Föttinger/Alexander Götz mit einer besonderen Aktion beim Publikum.

Symbolisch für 20 Jahre gemeinsamer Theatererlebnisse dürfen sich Zuschauer:innen über Karten für die besten Plätze um nur 20 Euro freuen.

Für Juni-Vorstellungen sind alle Karten der Kategorien 1 bis 3 zum Sonderpreis von 20 Euro erhältlich (statt zu den regulären Preisen um 63/56/52 Euro). Insgesamt umfasst die Aktion 55 Vorstellungen des Theaters in der Josefstadt und der Kammerspiele.

Die 20 Euro-Karten können an den Theaterkassen sowie telefonisch unter 42700-300 erworben werden.

Nach zwanzig Jahren an der Spitze des Theaters in der Josefstadt und nach einer erfolgreichen Spielzeit 25/26, die eine 88% Auslastung gebracht hat, dankt die scheidende Direktion dem Publikum für Treue, Interesse, Zuspruch, Vertrauen und die vielen gemeinsamen Theatermomente.

Der Verkauf der 20 Euro Karten beginnt am 2. Juni , 10 Uhr, im Theater in der Josefstadt, Josefstädter Strasse 26 und in den Kammerspielen, Rotenturmstrasse 20 oder am Telefon: 43-01-42700-300

Start der 20 Euro Tickets Aktion

Datum: 02.06.2026, 10:00 Uhr

Ort: Theater in der Josefstadt und Kammerspiele der Josefstadt

Rückfragen & Kontakt

Theater in der Josefstadt
Prof. Christiane Huemer-Strobele, BA
Telefon: 06641900465
E-Mail: [email protected]

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[Dienstag, 02.06.2026, 10:00]

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