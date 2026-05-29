Selektiv stellt die „Selektiv 100“ vor: Diese Vorstände prägen die Wirtschaftspolitik

Wien (OTS) -

Das österreichische Wirtschaftspolitik-Medium Selektiv präsentiert die Selektiv 100. Mit der Analyse wird erstmals systematisch und wissenschaftlich fundiert sichtbar, welche Unternehmensvorstände in Österreich aktiv wirtschaftspolitische Verantwortung übernehmen und klare Positionen zu den Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Österreich beziehen. Das Selektiv Summer Opening am Donnerstagabend im ViennaBallhaus bildete den Auftakt zu einer Reihe von Aktivitäten, die das ganze Jahr über rund um die Selektiv 100 stattfinden werden. Die vollständige Liste sowie eine vertiefende thematische Analyse sind ab sofort auf selektiv.at/selektiv-100 abrufbar.

Was sind die Selektiv 100?

Die Selektiv 100 stehen für eine Gemeinschaft von 100 Unternehmensvorständen, die gemeinsam Verantwortung für den Wirtschaftsstandort Österreich übernehmen – durch öffentlich bezogene Positionen zu den drängenden wirtschaftspolitischen Fragen unserer Zeit. Die Grundlage bildet eine unabhängige, wissenschaftliche Analyse, die FAS Research für Selektiv entwickelt hat. Gründer und Geschäftsführer Harald Katzmair präsentierte die Ergebnisse beim Selektiv Summer Opening 2026. Mehr Informationen finden Sie auch hier.

Podiumsdiskussion: CEOs im Gespräch