„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Klare Mehrheit gegen Parteieinfluss bei Spitzenposten im Staatsbereich

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:20 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 26. bis 28. Mai 2026 in einer Online-Befragung wissen, wie sie die Parteizugehörigkeit bei leitenden Positionen in öffentlichen Ämtern sehen. Die konkrete Fragestellung lautete: „Welche Aussage zur Besetzung leitender Positionen in öffentlichen Ämtern, Behörden oder staatsnahen Einrichtungen entspricht am ehesten Ihrer Meinung?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt ein sehr klares Meinungsbild: 59 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass die Parteizugehörigkeit bei solchen Posten überhaupt keine Rolle spielen sollte und ausschließlich Qualifikation und Eignung entscheidend sein sollten. 18 Prozent halten Parteizugehörigkeit nur bei politischen Vertrauenspositionen für legitim, sofern die fachliche Eignung gegeben ist. 10 Prozent der Befragten sprechen sich grundsätzlich dafür aus, dass Parteizugehörigkeit bei solchen Positionen eine Rolle spielen darf, weil politische Verantwortung auch Vertrauen voraussetzt. 12 Prozent machen keine Angabe.



Auch nach Parteipräferenz zeigt sich ein klares Muster: In allen Wählergruppen ist die Forderung nach parteiunabhängiger Besetzung die stärkste Position, aber unterschiedlich stark ausgeprägt. Besonders ausgeprägt ist diese Haltung bei Grün-Wähler:innen (73 Prozent) und FPÖ-Wähler:innen (66 Prozent). Auch bei ÖVP- und NEOS-Wähler:innen liegt dieser Wert bei 50 Prozent, während SPÖ-Wähler:innen mit 41 Prozent hier ebenfalls die relative Mehrheit bilden.



Gleichzeitig zeigt sich bei SPÖ-, NEOS- und ÖVP-Wähler:innen eine stärkere Offenheit für ein Modell mit begrenztem Parteieinfluss bei Vertrauenspositionen (SPÖ: 35 Prozent, NEOS: 32 Prozent, ÖVP: 32 Prozent). Eine grundsätzliche Befürwortung parteipolitischer Einflussnahme bleibt jedoch in allen Gruppen klar in der Minderheit.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Dass sechs von zehn Befragten die Parteizugehörigkeit bei der Besetzung leitender Positionen ablehnen, war erwartbar. Bemerkenswert ist jedoch, dass immerhin ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher unter bestimmten Rahmenbedingungen Verständnis für die Besetzung von Parteifreunden zeigt. Diese Haltung zieht sich mehr oder weniger durch alle Parteiwählerschaften.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 22:20 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN