Kartellrecht Moot Court 2026 - Bekanntgabe der diesjährigen Siegerinnen und Sieger

Wien (OTS) -

Zum zwölften Mal in Folge lud die BWB am 28. Mai 2026 zum jährlichen Kartellrecht Moot Court ein. Der gemeinsam mit ELSA Austria (European Law Students' Association) und der Rechtsanwaltskanzlei DORDA Rechtsanwälte GmbH organisierte juristische Wettbewerb freut sich über ein Rekordhoch an Anmeldungen!



Auch heuer stellten die Studierenden vor einem fiktiven Kartellgericht ihre rhetorischen Fähigkeiten und fachlichen Rechtskenntnisse unter Beweis. Dieser Herausforderung stellten sich zehn Teams, die wie gewohnt von renommierten Rechtsanwaltskanzleien betreut und von diesen bei der Erstellung der Schriftsätze und Vorbereitung für die mündliche Verhandlung unterstützt wurden:

Team 1, Tobias Stift, Viggo Witek, Maxime Grausam (Uni Wien) betreut von Cerha Hempel

Team 2, Justine Platzer, Pia Piplits, Florian Schneider (WU Wien), betreut von Taylor Wessing

Team 3, Evgeniia Zhimila, Caroline Wallner, Lukas Kunz (Uni Wien), betreut von Schönherr

Team 4, Lisa Supperer, Caroline Kühnelt (nur in der schriftlichen Phase dabei), Jakub Dragula, Katrin Jahoda (WU Wien), betreut von Wolf Theiss

Team 5, Staindl Johannes (Salzburg), Leonie Sophie Köstinger (Salzburg), Johannes Stromberger (WU Wien), betreut von Binder Grösswang

Team 6, Julius Parschalk, Clarissa Führer, Lukas Lisch (WU Wien), betreut von Reidlinger Schatzmann Jergitsch

Team 7, Melanie Vesely, Lorenz Huck, Leah Sykora (Uni Wien), betreut von Thyri Traugott Lukaschek Rechtsanwälte

Team 8, Melisa Nedzibovic, Gudrun Lang, Lisa Gwiß (Uni Wien), betreut von Starlinger Mayer Rechtsanwälte

Team 9, Lili Keferböck, Katharina Wenger, Sophie Lindenthal (Uni Wien), betreut von Haslinger Nagele Rechtsanwälte

Team 10, Anna Pfeiffer, Viktor Somogyi, Jana Thaller (Uni Wien), betreut von Burgstaller & Partner Rechtsanwälte

Die Jury des Kartellrecht Moot Court 2026 war gewohnt hochkarätig besetzt durch:

Sonja Köller-Thier (Senatspräsidentin des OLG Wien)

Heinz-Ludwig Majer (Bundeskartellanwalt)

Lena Hornkohl (Universität Wien, Assistenzprofessur (Tenure Track) für Europarecht)

Heinrich Kühnert (Rechtsanwalt und Partner bei DORDA)

Corinna Potocnik-Manzouri (BWB, Leiterin Referat Markt- und Kartellscreening)

Lukas Cavada (BWB, Fachexperte für Internationale Zusammenarbeit, Personal- und Organisationsstrategie)

Wie die Jahre zuvor wurde das beste Team und der/die „Best Speaker/Speakerin" gekürt. Auch dieses Jahr überzeugten die Studierenden nicht nur mit fundiertem kartellrechtlichem Wissen, sondern auch mit rhetorischem und argumentativem Geschick und dem selbstverständlichen Umgang mit komplexen Sachverhalten. Bei der Bewertung wurden die Sachverhalts- und Rechtsanalyse in den Schriftsätzen, sowie die Argumente, Teamarbeit, Spontaneität und das Zeitmanagement während der mündlichen Verhandlung berücksichtigt.



Letztendlich konnten sich in den Vorrunden das Team 9 (Lili Keferböck, Katharina Wenger, Sophie Lindenthal) und Team 7 (Melanie Vesely, Lorenz Huck, Leah Sykora) sowie die Speaker Lorenz Huck (Team 7), Caroline Wallner (Team 3), Sophie Lindenthal (Team 9) und Johannes Stromberger (Team 5) durchsetzen und im Finale vor der vollbesetzten Jury noch einmal ihr Können unter Beweis stellen.

Die BWB gratuliert dem Best Speaker Johannes Stromberger (Team 5, betreut von Binder Grösswang) und dem besten Team, Team 9, betreut von Haslinger Nagele Rechtsanwälte (Lili Keferböck, Katharina Wenger, Sophie Lindenthal) zu der herausragenden Leistung.



„Es freut mich außerordentlich, dass das Interesse am Kartellrecht Moot Court auch nach zwölf Jahren ungebrochen ist und sogar weiter wächst. Dieses Jahr verzeichneten wir sogar einen neuen Rekord an Anmeldungen von Studierenden. Das zeigt, dass Kartellrecht längst kein Nischenthema mehr ist und die Begeisterung für fairen Wettbewerb im juristischen Nachwuchs fest verankert ist“, so die Generaldirektorin der BWB, Natalie Harsdorf.



Zudem bedankt sich die BWB bei Mag. Katharina Lehmayer, Präsidentin des Oberlandesgerichts Wien, für die spannende Keynote.

„Ich möchte Mut machen für den Kartellrecht Moot Court, denn es ist so wichtig, dass wir im Verhandlungssaal sitzen mit umfangreichen Rechtsrecherchen, mit Herzblut für die Objektivität, denn genau dann befinden wir uns im Kernbereich unserer Aufgaben”, betonte Mag. Katharina Lehmayer, Präsidentin des Oberlandesgerichts Wien.

