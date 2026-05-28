Josef Herk holt Top-Managerin Eva Liebmann an die Spitze der WKO Steiermark

Graz (OTS) -

Die Wirtschaftskammer Steiermark stellt die Weichen für die Zukunft: Präsident Josef Herk bestellt die Steirerin Eva Liebmann ab 1. Jänner 2027 zur neuen Direktorin der WKO Steiermark. Die international erfahrene Spitzenmanagerin folgt damit auf Karl-Heinz Dernoscheg, der die Interessenvertretung über viele Jahre entscheidend mitgeprägt hat.

Wechsel an der Spitze der Direktion der Wirtschaftskammer Steiermark: Mit Ende des Jahres tritt Karl-Heinz Dernoscheg nach zwölf erfolgreichen Jahren an der Spitze der steirischen Unternehmensvertretung seinen höchst verdienten Ruhestand an. Nachfolgerin wird Spitzenmanagerin Eva Liebmann. „Mit ihr gewinnt die WKO Steiermark eine international erfahrene Wirtschaftsexpertin als Direktorin. Eva Liebmann steht für strategische Modernisierung, wirtschaftspolitische Kompetenz und neue Impulse in der Interessenvertretung. Sie kennt die Anliegen unserer Unternehmen ebenso wie die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungszentren in Wien, Brüssel und Washington. Mit ihr setzen wir bewusst auf Zukunftsorientierung, Modernisierung und eine starke internationale Positionierung der steirischen Wirtschaft“, betont Präsident Josef Herk.

Die promovierte Betriebswirtin und Absolventin der renommierten Harvard Kennedy School war unter anderem im Finanzministerium tätig, arbeitete als Finanzattachée an der österreichischen Botschaft in Washington D.C., leitete während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft die ECOFIN-Abteilung in Brüssel und leitete im erweiterten Vorstand der BAWAG die strategische Kommunikation und das Stakeholdermanagement. Aktuell verantwortet sie als Generalsekretär-Stellvertreterin der Wirtschaftskammer Österreich zentrale internationale sowie europäische wirtschaftspolitische Agenden im Zuständigkeitsbereich der Außenwirtschaft (AWO) und der europapolitischen Abteilungen in Wien und Brüssel. „Damit bringt Liebmann nicht nur umfassende Erfahrung in Wirtschafts-, Finanz- und Europapolitik mit, sondern auch ein starkes internationales Netzwerk sowie tiefgehende Expertise in Transformation und Standortpolitik“, so Herk. Für ihn ist die Bestellung ein klares Signal für die Weiterentwicklung der Kammerorganisation: „Die Anforderungen an Interessenvertretungen verändern sich rasant. Gerade in einem zunehmend volatilen wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld werden Digitalisierung, Transformation, Wettbewerbsfähigkeit und internationale Vernetzung immer wichtiger. Eva Liebmann steht für einen modernen Zugang, für Tempo, strategisches und pragmatisches Denken und für eine Wirtschaftskammer, die noch stärker Servicepartner und Zukunftsplattform für unsere Unternehmen ist. Gleichzeitig gilt unser und mein persönlich großer Dank Karl-Heinz Dernoscheg, der die Wirtschaftskammer Steiermark über viele Jahre hinweg mit hoher Kompetenz, Verlässlichkeit und strategischem Weitblick geprägt hat – und bis Jahresende auch noch weiter prägen wird. Er hat die Weiterentwicklung der WKO Steiermark maßgeblich gestaltet, wichtige Modernisierungsschritte eingeleitet und sich mit großem Engagement für die Interessen unserer Betriebe eingesetzt. Auf diesem starken Fundament können wir nun den nächsten Zukunftsschritt setzen“, so Herk.

Eva Liebmann selbst sieht ihre neue Aufgabe als große Chance: „Die Steiermark steht für Innovationskraft, Unternehmergeist und industrielle Stärke. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Unternehmerinnen und Unternehmern sowie dem gesamten Team der WKO Steiermark die Zukunft des Wirtschaftsstandortes aktiv mitzugestalten und neue Impulse für eine moderne Interessenvertretung zu setzen.“