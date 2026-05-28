  • 28.05.2026, 17:38:33
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MeacoFan Sefte® 10 Tischventilator erzielt Bestnote 1,4 bei der Stiftung Warentest

Bestes und einziges Ergebnis mit der Note "sehr gut" im aktuellen Ventilatoren-Test 06/2026 - zugleich die beste Bewertung, die Stiftung Warentest jemals für einen Ventilator vergeben hat. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/182645 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Guildford (OTS) - 

Der MeacoFan Sefte® 10 überzeugt bei Stiftung Warentest mit dem Qualitätsurteil "Sehr gut (1,4)" und erzielt damit das beste Ergebnis im aktuellen Ventilatoren-Test 06/2026. Getestet wurden Geräte aus allen Kategorien.

Meaco setzt seinen Erfolgskurs im Bereich Home Comfort weiter fort: Im aktuellen Vergleichstest der Stiftung Warentest wurde der MeacoFan Sefte® 10 Tischventilator mit der Gesamtnote 1,4 ausgezeichnet und erreichte damit das beste Testergebnis im gesamten Testfeld. "Den Sieg klar macht der sehr gute Tischlüfter des britischen Anbieters Meaco: Der Sefte 10 für 130 Euro ist der erste Ventilator, der unsere Bestnote erhält", so das Resümee der Testredaktion. Besonders stark schnitt der Sefte 10 in den Kategorien Geräuschentwicklung, Konstruktion und Sicherheit sowie Stromverbrauch ab. Mit Bewertungen von bis zu "Sehr gut (1,2)" überzeugte das Gerät vor allem durch seinen flüsterleisen Betrieb, die hohe Energieeffizienz und die hochwertige Verarbeitung.

Der MeacoFan Sefte® 10 Tischventilator wurde speziell für moderne Wohnräume designt und kombiniert leise Performance mit smartem Bedienkomfort sowie präziser Luftzirkulation. Dank intelligenter Luftführung eignet sich der Ventilator sowohl für den Einsatz in Schlafräumen als auch im Wohn- oder Arbeitsbereich. "Wir entwickeln Produkte mit einem klaren Fokus auf Alltagstauglichkeit, Energieeffizienz und Komfort. Dass der MeacoFan Sefte® 10 Tischventilator nun von Stiftung Warentest als bestes Gerät im Test ausgezeichnet wurde, bestätigt unseren Anspruch an Qualität und Nutzerorientierung. Bereits zum dritten Mal konnten wir in dieser Kategorie überzeugen, dieser Erfolg ist der konsequenten Weiterentwicklung unserer Produkte zuzuschreiben", sagt Chris Michael. Mit der aktuellen Auszeichnung unterstreicht Meaco erneut seine Position als einer der führenden Anbieter für leise und energieeffiziente Raumklima-Lösungen in Europa.

Der MeacoFan Sefte® 10 ist sowohl als Tischventilator als auch Standventilator erhältlich. Preis ab 129,99 Euro

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