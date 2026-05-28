FPÖ-Schnabel: „Nein zur EU-Entwaldungsverordnung! Wir vertrauen unseren Forstwirten“

Sankt Pölten (OTS) -

„Borkenkäfer, Trockenheit, Sturm – unser Wald steht permanent unter Druck und ist gewaltigen Naturereignissen ausgesetzt. Doch unsere Schutz- und Kontrollmechanismen funktionieren reibungslos in NÖ. Daher setzen wir weiterhin auf die bewährten, nationalen Instrumente und brauchen fix keine EU-Entwaldungsverordnung“, stellt FPÖ Niederösterreich Landwirtschaftssprecher LAbg. Alexander Schnabel klar.

„Wer NÖ kennt, weiß: Wir pflegen unsere Wälder, sie sind uns heilig. Was wir absolut nicht brauchen, sind Kontrollfantasien aus Brüssel. Diese EU-Verordnung ist Schwachsinn und NÖ ist sicherlich nicht Teil eines globalen Entwaldungsproblems“, schüttelt Schnabel den Kopf.

„Schluss mit der EU-Gängelung, Nein zur überschießenden, sinnlosen EU-Entwaldungsverordnung, wir vertrauen in unsere heimische Forstwirtschaft. Das ist Umweltschutz mit Herz und Hirn“, schließt Alexander Schnabel.