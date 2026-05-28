  • 28.05.2026, 17:16:32
  • /
  • OTS0145

FPÖ-Schnabel: „Nein zur EU-Entwaldungsverordnung! Wir vertrauen unseren Forstwirten“

Kontrollfantasien aus Brüssel sind sinnlos und schießen weit übers Ziel hinaus

Sankt Pölten (OTS) - 

„Borkenkäfer, Trockenheit, Sturm – unser Wald steht permanent unter Druck und ist gewaltigen Naturereignissen ausgesetzt. Doch unsere Schutz- und Kontrollmechanismen funktionieren reibungslos in NÖ. Daher setzen wir weiterhin auf die bewährten, nationalen Instrumente und brauchen fix keine EU-Entwaldungsverordnung“, stellt FPÖ Niederösterreich Landwirtschaftssprecher LAbg. Alexander Schnabel klar.

„Wer NÖ kennt, weiß: Wir pflegen unsere Wälder, sie sind uns heilig. Was wir absolut nicht brauchen, sind Kontrollfantasien aus Brüssel. Diese EU-Verordnung ist Schwachsinn und NÖ ist sicherlich nicht Teil eines globalen Entwaldungsproblems“, schüttelt Schnabel den Kopf.

„Schluss mit der EU-Gängelung, Nein zur überschießenden, sinnlosen EU-Entwaldungsverordnung, wir vertrauen in unsere heimische Forstwirtschaft. Das ist Umweltschutz mit Herz und Hirn“, schließt Alexander Schnabel.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright