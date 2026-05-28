- 28.05.2026, 16:56:02
- /
- OTS0141
AVISO: Spatenstich für das neue Sicherheitszentrum Favoriten Keplergasse
Mit Innenminister Karner, Gemeinderat der Stadt Wien, Schober, Landespolizeivizepräsident Eigner, und Geschäftsführerin der ARE, Dornaus; 1. Juni 2026, 9:30 Uhr
Innenminister Gerhard Karner, Gemeinderat der Stadt Wien, Marcus Schober, Landespolizeivizepräsident Franz Eigner, und die Geschäftsführerin der ARE, Christine Dornaus setzen den Spatenstich für das neue Sicherheitszentrum Favoriten Keplergasse.
Wann: 1. Juni 2026, 9:30 Uhr
Ort: Keplergasse 10, 1100 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/3adh9ayr
Hinweis: Eine Ton-Angel ist für diesen Termin erforderlich.
Rückfragen & Kontakt
Landespolizeidirektion Wien
Pressestelle
Kontrollinspektorin Irina Steirer
Telefon: 01 31310 72133
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN