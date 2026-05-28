AVISO: Spatenstich für das neue Sicherheitszentrum Favoriten Keplergasse

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, Gemeinderat der Stadt Wien, Marcus Schober, Landespolizeivizepräsident Franz Eigner, und die Geschäftsführerin der ARE, Christine Dornaus setzen den Spatenstich für das neue Sicherheitszentrum Favoriten Keplergasse.

Wann: 1. Juni 2026, 9:30 Uhr

Ort: Keplergasse 10, 1100 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/3adh9ayr

Hinweis: Eine Ton-Angel ist für diesen Termin erforderlich.