KO Hackl: Die Grünen laufen in NÖ mit Vollgas in ein Eck, wo man ansonsten nur Schwurbler und Weltverschwörer findet

St. Pölten (OTS) -

„Der Landesrechnungshof ist das Gremium, das uns als Landtag offensteht, um genau hinzusehen und Empfehlungen zu erhalten, wie man besser werden kann. Ich frage mich: Wer kann da dagegen sein? Die Antwort ist überraschend und fast skurril: Die Grünen in Niederösterreich wehren sich jetzt gegen die Prüfung der ecoplus Alpin durch den Landesrechnungshof mit Händen und Füßen. Man hat das Gefühl, dass man als Grüne im Land aktuell einfach dagegen sein möchte – wie bei so vielen Themen in letzter Zeit. Etwa bei der Standortentscheidung für das neue Klinikum Weinviertel Süd-West, wo eine hochkarätige Gruppe an Fachleuten eine klare Empfehlung abgegeben hat. Die Grünen in Niederösterreich glauben den Expertinnen und Experten nicht und vermuten, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist“, so Klubobmann Kurt Hackl, der weiter betont: „Heute haben sie kein Vertrauen in den Landesrechnungshof. Man fragt sich, was als Nächstes kommt. Stellt Klubobfrau Krismer den Klimawandel infrage, um eine billige Schlagzeile zu erhaschen? Die Grünen laufen in NÖ mit Vollgas in ein Eck, wo man ansonsten nur Schwurbler und Weltverschwörer findet.“

Suchen die Grünen einen Grund, um das Schließen von Lackenhof zu fordern?

„An der heutigen Debatte erkennt man: Augenscheinlich hat Klubobfrau Krismer nur im Sinn, einen Grund zu finden, um das Zusperren von Lackenhof lautstark zu fordern. Vor Gericht hat sie verloren, als sie nach Gründen dafür gesucht hat. Zu Niederösterreich gehört Skifahren, die Bergbahnen, der Alpintourismus – im Winter wie im Sommer. Wir wollen Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Lebensqualität auch in den alpinen Regionen sichern. Deshalb stehen wir hinter unseren Bergbahnen. Denn: Ohne Lift – kein Tourismus. Ohne Tourismus – keine Arbeitsplätze. Ohne Arbeitsplätze – stirbt die Region“, so Klubobmann Hackl.

Die ecoplus Alpin ist ein wichtiges Regionalentwicklungsinstrument für das Land

„Wir schreiben seit 15 Jahren Erfolgsgeschichten mit der ecoplus Alpin in den niederösterreichischen Bergen. Dieser Zeitpunkt ist deshalb der richtige Anlass, Konzepte und Strategien genau zu hinterfragen – um daraus Rückschlüsse für die zukünftige Entwicklung zu ziehen. Dazu soll auch die umfassende Expertise des Rechnungshofes in diesen Prozess einfließen. Die ecoplus Alpin ist für das Land Niederösterreich ein wichtiges Regionalentwicklungsinstrument, um Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen, um gegen die Abwanderung zu kämpfen und um Tourismusziele anzubieten, die weit über die Landesgrenzen bekannt sind“, so Klubobmann Hackl.