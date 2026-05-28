  • 28.05.2026, 15:47:32
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JOHANN 1857 übernimmt ikonisches Markenportfolio von Fratelli Branca in Österreich

Kultmarken stärken die führende Rolle von JOHANN 1857 im Premiumsegment.

Wien (OTS) - 

JOHANN 1857 erweitert sein internationales Premium-Spirituosenportfolio und übernimmt mit 1. Juni 2026 die exklusive Distribution von Fratelli Branca Distillerie S.p.A. in Österreich. Mit Marken wie Fernet-Branca, Brancamenta, Antica Formula, Carpano, Punt e Mes und Caffè Borghetti wechseln einige der weltweit bekanntesten Spirituosenmarken in das Portfolio des Wiener Unternehmens.

„Dass wir diese ikonischen Marken künftig in Österreich vermarkten dürfen, ist ein bedeutender strategischer Schritt und ein klarer Beweis für den Erfolg unserer Fokus-Strategie“, erklärt Karl Wurm, Managing Director JOHANN 1857.

Mit der Partnerschaft baut JOHANN 1857 seine Position als führender Premium-Spirituosen-Distributor Österreichs weiter aus.

Zum Presse-Material: https://bit.ly/49ryzsA

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