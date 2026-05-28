  • 28.05.2026, 15:35:03
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Neues Kartenspiel „PIRATEN“ sticht diesen Sommer in See

Strategisches Abenteuer mit handgezeichneten Illustrationen sorgt für echtes Piratenflair voller Schatzjagden, Seeschlachten und Verrat.

So sieht das Spiel aus.
Wien (OTS) - 

Mit „PIRATEN“ erscheint ein neues Abenteuer-Kartenspiel, das taktische Entscheidungen, schnelle Wendungen und atmosphärisches Storytelling auf hoher See vereint. Es müssen die Teile einer Schatzkarte gefunden werden - allerdings machen Piraten und Mitspielende immer wieder einen Strich durch die Rechnung.

Das Spiel richtet sich an Familien, Gelegenheitsspieler und erfahrene Tabletop-Fans gleichermaßen. Üblicherweise dauern Partien circa 30-45 Minuten. Das Spiel kombiniert leicht verständliche Regeln mit überraschender strategischer Tiefe.

"Wir wollten ein Kartenspiel erschaffen, das sich wie ein echtes Piratenabenteuer anfühlt – voller Risiko, Intrigen und unvorhersehbarer Wendungen“, erklärt das Entwicklerteam von mindcoa.ch . „Jede Runde verläuft anders und erzählt ihre eigene Geschichte.“

Über mindcoa.ch

mindcoa.ch wurde 2017 gegründet, um das Wohlbefinden von Menschen zu verbessern. Der psychologische Fokus wurde auf Spiele erweitert. Die wissenschaftliche Arbeit wird von der FFG gefördert. Ein online-Spiel und ein weiteres Kartenspiel sind für 2026 geplant.

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