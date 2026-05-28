Grillsaison 2026: Österreich grillt regional, leicht und käselastig

Wien (OTS) -

Die Nachfrage nach BBQ-Produkten ist auch 2026 weiter auf Wachstumskurs. Beim Onlinesupermarkt Gurkerl.at startet die Grillsaison mit einem neuen Rekordniveau und bestätigt die Grill-Saison als wichtige Sommerkategorie im österreichischen Lebensmittelhandel.

Zwischen Anfang April und Mitte Mai wurden bereits mehr als 94.000 Grillprodukte verkauft, das entspricht 64% mehr als im Vergleichszeitraum 2025. Dabei lassen sich klare Trends ablesen: Österreich grillt regionaler, vielseitiger und bewusster als noch vor wenigen Jahren. Basierend auf aktuellen Verkaufszahlen hat Gurkerl fünf dominante Trends für die kommende Grillsaison identifiziert:

Regionalität dominiert die Grillsaison 2026

Beim Grillen gewinnen vor allem heimische Produkte weiter an Bedeutung. Das zeigt sich besonders deutlich bei Geflügel: Hier hat sich die Nachfrage mehr als verdoppelt. Während letztes Jahr kein Geflügelprodukt in den Top 10 der Grillprodukte vertreten war, dominieren sie dieses Jahr die Liste. Besonders beliebt sind regionale Produkte, vor allem die der Marke „Steierhuhn”. Das derzeit gefragteste Grillfleischprodukt der Saison ist aktuell das Steirerhuhn AMA Hühnerfilet . Es verzeichnet ein Wachstum von +47 % im Vergleich zum Vorjahr.

Johannes Müllner, Senior Category Manager für Fleisch und Fisch bei Gurkerl ordnet ein: „Beim Grillen sehen wir eine klare Nachfrage nach regionalen und qualitativ hochwertigen Produkten. Besonders Geflügel entwickelt sich zum Favoriten. Wir merken, dass Kund:innen zunehmend auf die Herkunft achten und bewusst zu regionalen Marken wie dem beliebten Steirerhuhn greifen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Premium-Produkten und größeren Cuts wie ganzen Hühnern oder Maishendl-Filets, wodurch das Grillen zu einem hochwertigen kulinarischen Erlebnis wird.“

Premium-Steaks und hochwertige Fleischsortimente gewinnen an Bedeutung

Neben der Regionalität wächst auch die Nachfrage nach hochwertigen Grillprodukten. Gurkerl hat sein Steak-Sortiment deutlich ausgebaut, von klassischen Cuts über Bio-Fleisch bis hin zu Wagyu. Das Swami Beef-Steak wurde bereits mehrfach bei der renommierten World Steak Challenge ausgezeichnet und steht exemplarisch für den Trend zu Premium- und Special-Cut-Produkten.

Auch die Sparte Premium-Geflügel legt deutlich zu, hochwertige Produkte wie Maishendl-Filets gewinnen in der laufenden Saison deutlich an Bedeutung.

Während die Premiumsparte bei Fleischprodukten auf Interesse stoßt, ist Fisch aktuell noch nicht bei den Top-Grillprodukten vertreten. In den Daten von 2025 zeigt sich jedoch eine hohe Nachfrage, weswegen die Grillexpert:innen bei Gurkerl eher davon ausgehen, dass auch die Fischnachfrage im Laufe der Saison noch an Bedeutung gewinnen wird.

Grillkäse wird zum festen Bestandteil des BBQ-Mainstreams

Eine der auffälligsten Entwicklungen der laufenden Grillsaison bleibt der Boom rund um Grillkäse. Käse macht mittlerweile rund 25 % aller verkauften BBQ-Produkte aus. Die Entwicklung zeigt: Vegetarische Grilloptionen sind längst im Mainstream angekommen und prägen das moderne Grillverhalten zunehmend mit. Damit hat sich Grillkäse von der Beilage für viele Haushalte als fester Bestandteil des Grillabends etabliert. Besonders stark wachsen klassische Grillfavoriten wie Halloumi (+98 % im Vergleich zum Vorjahr) und Burgerkäse (+229 %), die deutlich stärker nachgefragt werden als im Vorjahr.

Vegetarische und vegane Grillprodukte bleiben wichtiger Bestandteil moderner BBQ-Kultur

Pflanzliche Grillalternativen ergänzen zunehmend das klassische BBQ-Sortiment und unterstreichen den Trend zu vielfältigeren Grillabenden. Gerade in Kombination mit Grillkäse, Gemüse und leichten Sommergerichten entwickelt sich plant-based BBQ immer stärker zu einem selbstverständlichen Teil moderner Grillkultur. Vor allem Produkte, die Regionalität, Qualität und Grilltauglichkeit verbinden, gewinnen weiter an Relevanz.

„Besonders gefragt sind hochwertige und geschmacklich überzeugende Alternativen, die sich längst über die klassische Zielgruppe hinaus etabliert haben. Beispielsweise bieten wir bei Gurkerl mittlerweile ein breites Sortiment an pflanzlichen Grillprodukten und BBQ-Alternativen, von veganen Bratwürstchen oder Grillspießen, über Seitan-Kräutergrillinge bis hin zu innovativen fleischlosen Grillfilets oder -Steaks”, kommentiert Johannes Müllner.

Ausblick auf die Grillsaison 2026

Die bisherigen Verkaufsdaten zeigen bereits, welche Trends die Grillsaison 2026 prägen werden: Regionalität, Premium-Produkte und vielseitige Grilloptionen gewinnen deutlich an Bedeutung. Besonders Geflügel, Grillkäse und leichtere Produkte entwickeln sich dynamisch, während klassische Grillfavoriten wie Würstel, Schweinefleisch und BBQ-Beilagen weiterhin fixer Bestandteil österreichischer Grillabende bleiben.