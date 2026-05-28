Clemens Pig bewirbt sich um ORF-Generaldirektion

Wien (OTS) -

APA-CEO sieht ORF als zentrale demokratische Infrastruktur – Fokus auf redaktionelle Unabhängigkeit und Qualität, Publikum und Public Value, digitale Transformation und KI sowie Stärkung des Medienstandorts Österreich

Dr. Clemens Pig, CEO und geschäftsführender Vorstand der APA – Austria Presse Agentur, bewirbt sich um die Funktion des Generaldirektors des Österreichischen Rundfunks für die ab 1. Jänner 2027 beginnende Funktionsperiode. Pig hat seine Bewerbung beim ORF-Stiftungsrat eingebracht.

„Der ORF ist nicht irgendein Medienunternehmen. Er ist eine zentrale demokratische Institution dieses Landes“, erklärt Pig. „Gerade in einer Zeit tiefgreifender technologischer, gesellschaftlicher und geopolitischer Veränderungen braucht Österreich einen starken, unabhängigen und zukunftsfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich möchte Verantwortung dafür übernehmen, dass der ORF Vertrauen stärkt, Orientierung gibt und seine besondere Rolle im digitalen Zeitalter konsequent weiterentwickelt.“

Pig stellt seine Kandidatur unter das Leitmotiv „Ein ORF, dem Österreich vertraut“. Der ORF müsse sich in den kommenden Jahren nicht einfach kleiner, sondern klarer, effizienter und öffentlich besser nachvollziehbar aufstellen: publizistisch unabhängig, organisatorisch einfacher, digital stärker und wirtschaftlich verantwortungsvoll. Im Mittelpunkt stünden dabei nicht Selbstdarstellung oder große Inszenierung, sondern eine ruhige, verbindliche und umsetzungsorientierte Führung.

„Die Aufgabe eines ORF-Generaldirektors geht weit über klassisches Medienmanagement hinaus“, so Pig. „Es geht nicht nur um Quote, Reichweite oder kommerzielle Logiken. Der ORF muss mit seiner ganzen Kraft für Public Value, demokratische Orientierung, kulturelle und regionale Identität, digitale Innovation und journalistische Glaubwürdigkeit stehen. Er muss ein öffentliches Haus bleiben – unabhängig von Parteien, Interessen und einzelnen Milieus.“

Als CEO der APA führt Pig seit 2016 eine zentrale Medien- und Informationsinstitution Österreichs mit internationalen Beteiligungen und Standorten in der Schweiz und in Deutschland. Unter seiner Führung wurde die APA strategisch zu einer modernen News-Tech-Agentur weiterentwickelt, mit medienübergreifenden Kooperationslösungen, neuen digitalen Geschäftsfeldern, datenbasierten Services, KI-Anwendungen, Redaktionssystemen und internationalen Technologieprojekten.

Diese Erfahrung will Pig in die Weiterentwicklung des ORF einbringen: „Redaktionelle Glaubwürdigkeit und technologische Innovationskraft sind kein Gegensatz. Im Gegenteil: Wer den öffentlich-rechtlichen Auftrag im digitalen Zeitalter ernst nimmt, muss journalistische Qualität, Produktentwicklung, Datenkompetenz und klare KI-Governance zusammenführen. Der ORF muss dort präsent sein, wo Menschen heute Information, Kultur, Bildung, Service und Unterhaltung suchen – aber immer mit klarer Herkunft, redaktioneller Verantwortung und öffentlich-rechtlichem Maßstab.“

Ein zentrales Anliegen Pigs ist die Stärkung der redaktionellen Unabhängigkeit und Qualität. Zugleich sei das Publikum die zentrale Stellgröße für die Legitimation des ORF: Der ORF müsse stärker zuhören, erklären und den Dialog mit den Menschen im Land systematisch führen. Unabhängigkeit und Qualität dürften nicht nur behauptet werden, sondern müssten strukturell abgesichert werden: durch klare Standards, transparente Entscheidungswege, professionelle Distanz zu allen Machtzentren und eine Kultur, in der Kritik, Korrektur und Rechenschaft selbstverständlich sind. „Vertrauen entsteht nicht durch Kampagnen. Vertrauen entsteht durch Verhalten“, sagt Pig. „Ein ORF, dem Österreich vertraut, muss fair, plural, sachlich, lernfähig und nachvollziehbar handeln – jeden Tag.“

Auf Basis dieser publizistischen Stärke sieht Pig die digitale Transformation als zentrale Führungsaufgabe. ORF ON, ORF.at, ORF Sound, Social Media, Archive, Landesstudios und lineare Angebote müssten stärker als Teile einer gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Plattformlogik gedacht werden. Es gehe nicht um einen Gegensatz zwischen linear und digital, sondern um ein integriertes Angebot für unterschiedliche Nutzungssituationen, Generationen und Lebenswelten.

Dabei betont Pig auch die Verantwortung des ORF für den gesamten österreichischen Medienstandort. „Die eigentliche Herausforderung für österreichische Medien kommt nicht aus dem Nachbarhaus, sondern von globalen Plattformen, die Aufmerksamkeit, Daten, Werbegelder und technische Standards kontrollieren. Deshalb braucht es einen ORF, der stark ist, aber nicht selbstbezogen; der kooperiert, wo es dem Standort nützt; und der seine Infrastruktur, Innovationskraft und Erfahrung fair und transparent in Partnerschaften einbringt.“

Pig verweist dabei auf seine langjährige Erfahrung in nationalen und internationalen Medienstrukturen. Er war Präsident der European Alliance of News Agencies, Präsident der Group39 – Association of Independent News Agencies und ist Vizepräsident des Verwaltungsrats der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Vor seiner Tätigkeit in der APA gründete und entwickelte er das Medienanalyseunternehmen MediaWatch – Institut für Medienanalysen.

Für die kommende ORF-Funktionsperiode sieht Pig fünf zentrale Aufgaben: wirtschaftliche Stabilität und transparente Governance, Stärkung von Vertrauen, Publikum und öffentlich-rechtlichem Auftrag, digitale Transformation inklusive KI, organisatorische Erneuerung samt transparenter, gleichstellungsorientierter und diskriminierungsfreier Unternehmenskultur sowie Kooperation für den Medienstandort Österreich. „Der ORF braucht keine Pose der Revolution, aber auch keine bloße Fortsetzung des Gewohnten“, so Pig. „Er braucht Erneuerung mit Vertrauen und Vision – und eine Führung, die entscheidet, erklärt, zuhört und umsetzt.“

Seine Kandidatur versteht Pig als Angebot an den ORF, an dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an das Publikum und an den Medienstandort: „Der ORF gehört nicht seinen Führungskräften, nicht Parteien und nicht Interessengruppen. Er ist dem Publikum verpflichtet. Diese Verpflichtung ist der Maßstab meiner Bewerbung.“