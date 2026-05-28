Ehrenamt benötigt Strukturen, keine Pauschalverdächtigungen

Linz (OTS) -

Wer Engagement will, muss Strukturen stärken

Als Zentrum für Zivilgesellschaft begleitet, qualifiziert und vernetzt der Verein füruns österreichweit Menschen und Organisationen, die sich freiwillig engagieren oder freiwilliges Engagement ermöglichen. Dabei zeigt sich täglich, wie wichtig verlässliche Strukturen für nachhaltiges Engagement sind.

“Wer freiwilliges Engagement stärken möchte, muss auch jene Strukturen stärken, die dieses Engagement ermöglichen. Viele Formen freiwilligen Engagements sind auf gemeinnützige Organisationen angewiesen, die Menschen begleiten, koordinieren, qualifizieren und unterstützen”, sagt Petra Pongratz, Geschäftsführerin des Zentrums für Zivilgesellschaft – Verein füruns. "Transparenz und Kontrolle bei öffentlichen Förderungen sind selbstverständlich wichtig. Problematisch wird es jedoch, wenn daraus pauschales Misstrauen gegenüber der organisierten Zivilgesellschaft entsteht. Damit werden auch jene Menschen getroffen, die sich tagtäglich freiwillig für andere engagieren.

Kürzen heißt verlagern, nicht sparen