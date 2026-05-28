  • 28.05.2026, 14:11:32
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  • OTS0116

Ehrenamt benötigt Strukturen, keine Pauschalverdächtigungen

Stellungnahme zur Nationalratsdebatte über den Abschlussbericht des Rechnungshof-Unterausschusses zur NGO-Finanzierung

Zivilgesellschaft ist kein Kostenfaktor, sondern das Fundament einer funktionierenden Demokratie. Freiwillige in Österreich leisten 470 Millionen Stunden pro Jahr – das ist laut NPO-Satellitenkonto des Sozialministeriums eine Wertschöpfung von bis zu 10,1 Milliarden Euro. Kürzungen sparen kein Geld, sie zerstören gewachsene Strukturen

Andrea Mayrwöger, Stv. Geschäftsführerin des Zentrums für Zivilgesellschaft – Verein füruns

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Linz (OTS) - 

Wer Engagement will, muss Strukturen stärken

Als Zentrum für Zivilgesellschaft begleitet, qualifiziert und vernetzt der Verein füruns österreichweit Menschen und Organisationen, die sich freiwillig engagieren oder freiwilliges Engagement ermöglichen. Dabei zeigt sich täglich, wie wichtig verlässliche Strukturen für nachhaltiges Engagement sind.

“Wer freiwilliges Engagement stärken möchte, muss auch jene Strukturen stärken, die dieses Engagement ermöglichen. Viele Formen freiwilligen Engagements sind auf gemeinnützige Organisationen angewiesen, die Menschen begleiten, koordinieren, qualifizieren und unterstützen”, sagt Petra Pongratz, Geschäftsführerin des Zentrums für Zivilgesellschaft – Verein füruns. "Transparenz und Kontrolle bei öffentlichen Förderungen sind selbstverständlich wichtig. Problematisch wird es jedoch, wenn daraus pauschales Misstrauen gegenüber der organisierten Zivilgesellschaft entsteht. Damit werden auch jene Menschen getroffen, die sich tagtäglich freiwillig für andere engagieren.

Kürzen heißt verlagern, nicht sparen

Würde der Staat die Leistungen der NGOs selbst übernehmen, lägen die Kosten deutlich höher. "Zivilgesellschaft ist kein Kostenfaktor, sondern das Fundament einer funktionierenden Demokratie. Freiwillige in Österreich leisten 470 Millionen Stunden pro Jahr – das ist laut NPO-Satellitenkonto des Sozialministeriums eine Wertschöpfung von bis zu 10,1 Milliarden Euro. Kürzungen sparen kein Geld, sie zerstören gewachsene Strukturen", sagt Andrea Mayrwöger, Stv. Geschäftsführerin des Zentrums für Zivilgesellschaft – Verein füruns.

Rückfragen & Kontakt

Zentrum für Zivilgesellschaft – Verein füruns

Andreas Baumgartner
Pressesprecher
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 660 87 08 608
Website: https://fuer-uns.at

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