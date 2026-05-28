KORREKTUR zu OTS0105 vom 28.05.2026: 34 Coole Zonen ab Juni: Stadt Wien baut Hitzeschutz-Angebot weiter aus

Wien (OTS) -

Heiße Sommer können belastend für die Gesundheit sein. Wien arbeitet daher schon seit vielen Jahren an unterschiedlichen Schutzmaßnahmen im öffentlichen Raum speziell für – aber nicht nur – für vulnerable Bevölkerungsgruppen und baut diese stetig aus. Dazu gehören auch die „Coolen Zonen“, die 2023 mit zwei Pilot-Standorten starteten und heuer auf einen vorläufigen Ausbauhöchststand von 34 Standorte erreichen.

"Hitze kann zu einem echten Gesundheitsproblem werden, wenn wir nicht geschützt sind. Mit der Wiener Hitzeschutzformel - Trinkwasser, Schatten durch Grünraum und kühle Räume - garantieren wir, dass es genügend Möglichkeiten zur Abkühlung gibt. Schutz vor Hitze darf keine Frage der Leistbarkeit sein, deshalb sind die mehr als 1.000 Parks und Grünräume, 1.600 öffentlichen Trinkbrunnen und die mittlerweile 34 Coolen Zonen für jede Wienerin und jeden Wiener frei zugänglich“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Die Folgen steigender Temperaturen sind kein isoliertes Thema - ihre Auswirkungen sind vielfältig. Hitzewellen können die Gesundheit belasten und die Lebensqualität vieler Menschen deutlich einschränken. Gerade vulnerable Gruppen unserer Gesellschaft sind extremer Hitze oft stärker ausgesetzt. Coole Zonen entfalten hier als niederschwellige Maßnahme eine große Wirkung: Sie bieten an heißen Tagen einen frei zugänglichen Ort zur Abkühlung und Erholung. Es freut mich, dass wir damit für viele Wiener*innen eine unmittelbar spürbare Entlastung schaffen können“, sagt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

„Die Büchereien in Wien waren schon immer cool und angesagt. Im Sommer trifft das noch viel mehr zu. Denn sechs unserer Standorte sind heuer auch offiziell Coole Zonen – Räume mit angenehmen Temperaturen, einem offenen Programm und Zugang für alle. Büchereien sind Orte, an denen Menschen lesen, lernen und zur Ruhe kommen und sich im Sommer jetzt auch abkühlen können", sagt Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

34 Standorte in 20 Bezirken

Im Jahr 2023 hat Wien mit zwei Pilot-Standorten begonnen, seither ist mit Hochdruck am Ausbau der Standorte gearbeitet worden, sodass heuer bereits 34 Standorte in 20 Bezirken ihre Pforten öffnen werden. Ziel bleibt weiterhin ein flächendeckendes Angebot in allen Bezirken. Die Coolen Zonen öffnen am 1. Juni (mit Ausnahme von zwei Standorten, die ab 1. Juli öffnen). Das Angebot, sämtliche Standorte und Öffnungszeiten sind einsehbar auf https://www.wien.gv.at/umwelt/coole-zonen

Was sind Coole Zonen?

Coole Zonen sind frei zugängliche und betreute Räume mit angenehmen Temperaturen und je nach Möglichkeit einem ansprechenden Programm für Besucherinnen und Besucher. Die Coolen Zonen leben von der Umsetzung mit lokalen Partnerorganisationen im Grätzl. An der Initiative der Coolen Zonen nehmen verschiedene Einrichtungen teil: Der Fonds Kuratorium Wiener Pensionist*innen-Wohnhäuser – Häuser zum Leben, die städtischen Büchereien, die Amtshäuser in Währing und Brigittenau, das Wiener Hilfswerk, der Arbeiter-Samariter-Bund und der Wiener Familienbund.

In Coolen Zonen gibt es Hausordnungen, die von Standort zu Standort – je nach örtlichen Gegebenheiten – variieren können. In allen Räumen ist während der Öffnungszeiten eine Ansprechperson anwesend.

Nähere Informationen zum Programm an den einzelnen Standorten gibt es bei den jeweiligen Partnerorganisationen.

Unterschiedliches Programm sorgt für Abwechslung

Das Programm in den Coolen Zonen ist abhängig vom Standort und richtet sich nach den Angeboten der Partnerorganisationen. Entsprechend legen die Büchereien den Fokus auf Ruhebereiche zum Lernen, Lesen etc., während die KWP-Standorte auf Austausch und Miteinander setzen. Dort reicht das Angebot etwa von Bewegungsangeboten (z.B. Linedance, Yoga) über Spiele (z.B. Gesellschaftsspiele oder Schach) bis hin zu Vorträgen.

Standorte:

2., KWP Klub, Böcklinstraße 43

2., Wiener Hilfswerk, Vorgartenstraße 145-157

3., KWP Klub, All in Village 3, Ljuba-Welitsch-Promenade 12A/B

4., KWP Klub, Weyringergasse 15-17

4., Wiener Familienbund, Favoritenstraße 38

5. , KWP-Klub, Reinprechtsdorfer Straße 1

6., KWP Klub, Gumpendorferstraße 117

7., KWP Klub, Neubaugürtel 6A

7., Wiener Hilfswerk, Schottenfeldgasse 29

8., KWP Klub, Alser Straße 71

9., Wiener Hilfswerk, Stadtbahnbogen 132

10., KWP Klub, Herzgasse 15-19

10., Büchereien Wien, Landgutgasse 28

12., KWP Klub, Meidlinger Hauptstraße 4

12., Büchereien Wien, Meidlinger Hauptstraße 73

12., ASB, Sozialmarkt Böckhgasse 2/4

13., Büchereien Wien, Preyergasse 1-7

14., KWP Klub, Käthe-Dorsch-Gasse 17/1

15., KWP Klub, Nobilegasse 33-35

15., Wiener Hilfswerk, Sechshauser Straße 76

16., KWP Klub, Hofferplatz 3

17., KWP Klub, Kalvarienberggasse 29

17., Büchereien Wien, Hormayrgasse 2

18., Amtshaus Währing, Martinstraße 100

20., KWP Klub, Greiseneckergasse 5

20., Amtshaus Brigittenau, Brigittaplatz 10

21., KWP Klub, Jedlerdorferstraße 99

21., Büchereien Wien, Kürschnergasse 9

22., KWP Klub, All in Essling, Telephonweg 1

22., KWP Klub, Biberhaufenweg 78

22., KWP Klub, Melangasse 1

22., Büchereien Wien, Barbara-Prammer-Allee 11

23., KWP Klub, Breitenfurter Straße 452

23., KWP Klub, Kinskygasse 16-30

Eröffnungsfest am 9. Juni

Die Partnerorganisationen laden zum gemeinsamen Eröffnungsfest der Coolen Zonen ein.

Wann? Dienstag, 09.06.2026, 14:00-17:00 Uhr

Wo? Das Fest findet stellvertretend für alle Coolen Zonen und involvierten Personen im Klub+ All in Village3 - Pensionist*innenklubs (Ljuba-Welitsch-Promenade 12A/B, 1030 Wien) statt. Es ist keine Anmeldung erforderlich – einfach vorbeikommen!

Sämtliche Infos zu den Standorten und Programmen finden Sie unter: https://www.wien.gv.at/umwelt/coole-zonen

Pressefotos: https://presse.wien.gv.at/bilder