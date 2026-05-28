12 Plätze zu vergeben im 360° Journalist:innen Traineeship

Wien (OTS) -

Die Mediengruppe Wiener Zeitung schreibt den zehnten Durchgang des 360° Journalist:innen Traineeships aus. Es ermöglicht jungen Talenten den Einstieg in die Medienbranche mit einem einjährigen, nach Journalist:innen-KV bezahlten, Training-on-the-Job. Nach dem Start im Oktober 2026 arbeiten zwölf Trainees jeweils rund vier Monate in drei unterschiedlichen Redaktionen. Dabei bauen sie ein breites berufliches Netzwerk auf.

Für den Jubiläumsjahrgang konnten mit ORF Wissen, Die Chefredaktion und Jetzt neue spannende Partnermedien gewonnen werden. Insgesamt sind nun 19 Medien Teil des Netzwerks, das das Traineeship auch in einem Beirat steuert:

APA, Augsburger Allgemeine, Brutkasten, Die Chefredaktion, Die Furche, Handelsblatt, Hashtag, Horizont, Jetzt, Kleine Zeitung, Das Kollektiv Medien (Die Dunkelkammer-Podcast), News, ORF Wissen, Paper trail media, Profil, ProSiebenSat.1Puls4, Sky, Trend und die WZ.

Die Partner betonen den hohen Mehrwert der Trainees: Sie unterstützen Redaktionen im laufenden Betrieb, bringen neue Rechercheansätze, Perspektiven und Formate ein und überzeugen durch hohes Können und Engagement.

Rund 80 Prozent der Alumni arbeiten danach in der Medienbranche – viele in festen Anstellungen. Immer wieder werden Trainees bereits während des Programms von Partnerredaktionen übernommen. Mit dem neuen Durchgang werden insgesamt 105 Personen Teil des Programms gewesen sein.