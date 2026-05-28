  • 28.05.2026, 13:03:03
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TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Landwirtschaft 4.0 – Zwischen Tradition und Moderne“

Zu Fronleichnam, am Donnerstag, dem 4. Juni 2026, um 18.25 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Die Digitalisierung ist in Vorarlberg längst in vielen Bereichen angekommen – auch in der Landwirtschaft. So können heute bereits Salatköpfe aus dem Regal geerntet werden, in der Schafzucht erleichtern einfache digitale Hilfsmittel wie GPS-Tracking den Arbeitsalltag der Landwirtinnen und Landwirte. Doch nicht immer werden Neuerungen mit offenen Armen begrüßt. Gelegentlich macht die Digitalisierung auch Tätigkeiten obsolet, die von Betroffenen als sinnstiftend und persönlich wertvoll angesehen werden. Im Mittelpunkt der Dokumentation „Landwirtschaft 4.0 – Zwischen Tradition und Moderne“ des ORF Vorarlberg – zu Fronleichnam, am Donnerstag, dem 4. Juni 2026, um 18.25 Uhr auf dem Programm von ORF 2 und ORF ON – steht der Wandel im Agrarbereich in Vorarlberg durch die Digitalisierung. Landwirtinnen und Landwirte sowie andere Expertinnen und Experten geben persönliche Einblicke in ihren Alltag. Sie sprechen offen über die Chancen, aber auch über die Herausforderungen, die die Digitalisierung in der Landwirtschaft mit sich bringt.

Gestaltung, Kamera und Schnitt: Medienzoo
Redaktion: Angelika Simma-Wallinger
Gesamtleitung: Markus Klement

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