Windhager stellt Weichen für nachhaltige, wettbewerbsfähige Zukunft

Seekirchen/Mondsee (OTS) -

Die Windhager Gruppe reagiert auf die anhaltend herausfordernde Marktsituation sowie strukturelle Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld mit einer gezielten Weiterentwicklung ihrer Organisation. Ziel ist es, Effizienz zu steigern, die Innovationskraft sowie weiterhin mehr als 300 Arbeitsplätze in Österreich zu sichern und das Unternehmen konsequent für die Zukunft auszurichten.

In diesem Zusammenhang wird es auch zu einem Abbau von Arbeitsplätzen kommen.

„Die aktuellen Rahmenbedingungen – insbesondere steigende Kosten, veränderte Nachfrage und die Förderpolitik – erfordern klare und vorausschauende Entscheidungen“, erklärt Christian Rubin, COO Windhager – Best Heating Technology.

Die Anpassungen sind Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets rund um die Fokussierung auf strategische Kernbereiche. Gleichzeitig investiert Windhager weiter gezielt in Innovation, Technologie und die Weiterentwicklung seiner Biomasse- und Wärmepumpen-Lösungen.

„Diese Entscheidung ist für uns nicht einfach. Wir übernehmen Verantwortung und handeln jetzt, um Windhager nachhaltig zu stärken. Unser Fokus liegt darauf, Windhager effizienter, innovativer und zukunftsfit aufzustellen – damit wir langfristig erfolgreich und wettbewerbsfähig bleiben sowie international wachsen können“, sagt Andreas Weißenbacher, CEO.

Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretungen und wird von einem sozial verantwortungsvollen Maßnahmenpaket begleitet. Ziel ist es, die Auswirkungen für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich abzufedern.

Die Maßnahmen sind wichtig für eine nachhaltige Zukunft des Unternehmens – im Interesse unserer Gesellschaft, unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter.