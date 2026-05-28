  • 28.05.2026, 12:36:32
  • /
  • OTS0098

Windhager stellt Weichen für nachhaltige, wettbewerbsfähige Zukunft

Seekirchen/Mondsee (OTS) - 

Die Windhager Gruppe reagiert auf die anhaltend herausfordernde Marktsituation sowie strukturelle Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld mit einer gezielten Weiterentwicklung ihrer Organisation. Ziel ist es, Effizienz zu steigern, die Innovationskraft sowie weiterhin mehr als 300 Arbeitsplätze in Österreich zu sichern und das Unternehmen konsequent für die Zukunft auszurichten.

In diesem Zusammenhang wird es auch zu einem Abbau von Arbeitsplätzen kommen.

Die aktuellen Rahmenbedingungen – insbesondere steigende Kosten, veränderte Nachfrage und die Förderpolitik – erfordern klare und vorausschauende Entscheidungen“, erklärt Christian Rubin, COO Windhager – Best Heating Technology.

Die Anpassungen sind Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets rund um die Fokussierung auf strategische Kernbereiche. Gleichzeitig investiert Windhager weiter gezielt in Innovation, Technologie und die Weiterentwicklung seiner Biomasse- und Wärmepumpen-Lösungen.

Diese Entscheidung ist für uns nicht einfach. Wir übernehmen Verantwortung und handeln jetzt, um Windhager nachhaltig zu stärken. Unser Fokus liegt darauf, Windhager effizienter, innovativer und zukunftsfit aufzustellen – damit wir langfristig erfolgreich und wettbewerbsfähig bleiben sowie international wachsen können“, sagt Andreas Weißenbacher, CEO.

Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretungen und wird von einem sozial verantwortungsvollen Maßnahmenpaket begleitet. Ziel ist es, die Auswirkungen für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich abzufedern.

Die Maßnahmen sind wichtig für eine nachhaltige Zukunft des Unternehmens – im Interesse unserer Gesellschaft, unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter.

Rückfragen & Kontakt

BHT Holding GmbH
Andreas Weissenbacher

Johanna Egger
Telefon: 0623250111833
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

BHT Holding GmbH

Rückfragen & Kontakt

BHT Holding GmbH
Andreas Weissenbacher

Johanna Egger
Telefon: 0623250111833
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright