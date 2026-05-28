ASFINAG: Verkehrsprognose für das Wochenende

Wien (OTS) -

Sperre der Brennerautobahn am 30. Mai 2026

Am 30. Mai 2026 kommt es aufgrund einer angemeldeten Versammlung auf der A 13 Brennerautobahn zu einer umfangreichen Verkehrssperre des gesamten Brennerkorridors in Tirol. Das bedeutet konkret: Wegen der Sperre ist es am 30. Mai 2026 zwischen 11 und 19 Uhr für den Durchzugsverkehr nicht möglich, den Brennerkorridor in beide Richtungen zu nutzen. Somit muss Tirol großräumig umfahren werden. Die A 13 Brennerautobahn wird zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner wird in beide Fahrtrichtungen zwischen 11 und 19 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Am 30. Mai 2026 ist allerdings mit erheblichen Verkehrsverzögerungen zu rechnen – das gilt insbesondere für die großräumigen Umleitungsstrecken wie Tauern- und Pyhrnautobahn. Es wird daher empfohlen, eine An- oder Abreise an diesem Tag zu vermeiden. Alle wesentlichen Infos dazu stellt das Land Tirol auf der Website www.tirol.gv.at/brennersperre zur Verfügung.

Halbzeit Pfingstferien

Am kommenden Wochenende ist Halbzeit bei den bayrischen und badischen Pfingstferien. Für viele endet damit eine Urlaubswoche, für andere beginnt eine neue Urlaubswoche. Damit steht ein Urlauberschichtwechsel an. Staugefahr besteht grundsätzlich vor den Baustellen auf den Transitrouten. Insbesondere auf der Pyhrnautobahn vor den Baustellenbereichen bei Windischgarsten und Kammern kann es auch zu längeren Wartezeiten kommen. Weitere Behinderungen am Weg Richtung Slowenien verursacht aktuell eine Baustelle mit Gegenverkehrsbereich am Grenzübergang Spielfeld auf slowenischer Seite bei Šentilj. Bei der Ausreise aus Österreich steht dadurch nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Im Reiseverkehr ist mit Rückstau auf der österreichischen Seite zu rechnen.

Während zu den Reisewellen keine Tagesbaustellen auf dem Netz stattfinden, werden die bestehenden Langzeitbaustellen verkehrlich stark zu spüren sein. Besonders auf der A 10 vor der Tunnelbaustelle in St. Andrä bei Villach und vor dem Gegenverkehrsbereich auf der A 9 Pyhrnautobahn bei Windischgarsten ist mit Behinderungen zu rechnen. Zudem kann es auch vor den Baustellenbereichen auf der Pack und im Kärntner Liesertal zu Verzögerungen kommen.

Triathlon St. Pölten

Am Sonntag, dem 31.5.2026 findet der Ironman St. Pölten statt. Aufgrund des Fahrradrennens wird die Richtungsfahrbahn Krems der S 33 Kremser Schnellstraße zwischen den Anschlussstellen St. Pölten Nord und Traismauer Nord zwischen 6:30 Uhr und 10:30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Aus demselben Grund und im selben Zeitraum werden folgende Rampen für den Verkehr gesperrt:

· die Auffahrtsrampen der Anschlussstellen St. Pölten Nord, Herzogenburg Süd, Herzogenburg Stadt, Herzogenburg Nord und Traismauer Süd auf die RFB Krems der S 33

· die Abfahrtsrampe der Anschlussstelle Traismauer Nord auf die RFB St. Pölten der S 33

· die Ausfahrt vom Parkplatz Herzogenburg auf die Richtungsfahrbahn Krems der S 33

Grenzkontrollen

Bei der Einreise aus Ungarn, der Slowakei und Slowenien finden Grenzkontrollen statt. Staubildungen sind damit bei der Einreise an den Grenzen Nickelsdorf (A 4), Kittsee (A 6), Spielfeld (A 9) und Karawankentunnel (A 11) möglich. Auch die Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland bleiben aufrecht. An den Grenzübergängen Kufstein (A 12), Walserberg (A 1) und Suben (A 8) kann es daher ebenfalls zu Wartezeiten bei der Ausreise kommen.

A 10 Brentenbergtunnel – Sanierung Brandschäden

Im Rahmen der Arbeiten kommt es bis Juni 2026 zu zahlreichen Nachtsperren der A 10 Tauernautobahn Richtung Salzburg. In der Regel finden diese von Montag bis Samstag jeweils zwischen 20 Uhr und 6 Uhr statt. Der Verkehr wird in dieser Zeit zwischen dem Knoten Pongau und der Auffahrt Paß Lueg über die B159 umgeleitet. Der genaue Terminplan der Sperren ist auf www.asfinag.at/A10 zu finden.

A 2 Einsatzübung Ehrentalerbergtunnel

Am Samstag, dem 30. Juni findet die vorgeschriebene turnusmäßige Einsatzübung im Ehrentalerbergtunnel auf der A 2 Südautobahn statt. Dafür muss die A 2 zwischen Klagenfurt-Ost und dem Knoten Klagenfurt-West für den gesamten Verkehr in beide Richtungen zwischen ca. 20:30 Uhr und 2:30 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die B 70d, den Klagenfurter Südring und den Zubringer Minimundus umgeleitet.

Wichtiger Hinweis:

Die ASFINAG empfiehlt vor Fahrtantritt einen Check der Reiseroute mit der kostenlosen ASFINAG-APP.

Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust finden Sie unter http://asfinag.at/reisezeiten