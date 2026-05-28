Vom Getreidesilo zum markanten Kellogg’s Hotel: Deutschland gewinnt die Baumit Life Challenge 2026

Budapest/Wopfing (OTS) -

Am Donnerstag, den 21. Mai 2026, vergab Baumit in Budapest zum siebten Mal den Baumit Life Challenge Award. Rund 500 Gäste aus Architektur, Bauwirtschaft und Immobilienentwicklung feierten in der ungarischen Hauptstadt Europas herausragende Fassaden. Budapest bot dafür den perfekten Rahmen: Wie die Donau Europa verbindet, bringt die Baumit Life Challenge die besten Fassadenprojekte des Kontinents auf eine gemeinsame Bühne.

Der renommierte Titel „Baumit Life Challenge Gewinner 2026“ ging an das Projekt „Kellogg’s Hotel“ in Bremen, Deutschland. Mit seiner außergewöhnlichen architektonischen Qualität und der sensiblen Transformation eines ehemaligen Getreidesilos setzte sich das Projekt unter den nominierten Fassaden aus allen sechs Kategorien durch.

Vom Industrie-Icon zum urbanen Landmark

Der ehemalige Getreidesilo in Bremen wurde zu einem markanten Hotel umgebaut und prägt heute das neue Bremer Zentrum der Überseeinsel. Die Umgestaltung löscht die industrielle Vergangenheit des Gebäudes nicht aus, sondern führt sie in eine neue Zukunft: Aus dem denkmalgeschützten Bauwerk entstand ein außergewöhnliches Hotel und ein lebendiger Ort der Begegnung.

Die Jury würdigte das Projekt für seine klare Vision, die gelungene Verbindung von Innovation und traditionellem Handwerk sowie für die Sorgfalt, mit der ein prägendes Industriedenkmal in eine neue architektonische Ära geführt wurde.

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Neben dem Gesamtsieg wurden bei der Baumit Life Challenge 2026 auch die besten Fassaden in sechs Kategorien ausgezeichnet: Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Nicht-Wohnbau, Thermische Sanierung, Historische Sanierung und Besondere Struktur. Jede Kategorie steht für einen anderen Aspekt architektonischer Qualität – vom innovativen Neubau über nachhaltige Sanierungen bis zur anspruchsvollen Restaurierung historischer Bausubstanz.

Die 13 internationalen Jurymitglieder hatten die anspruchsvolle Aufgabe, aus über 350 Einreichungen die stärksten Projekte auszuwählen. Bewertet wurden Design, Erscheinungsbild und handwerkliche Ausführung ebenso wie Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und gesellschaftliche Wirkung.

1. Einfamilienhaus: Murawa 2

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2. Mehrfamilienhaus: Bernadynska 4

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3. Nicht-Wohnbau: Vinarstvo S

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4. Thermische Sanierung: Ring House

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5. Historische Sanierung: Casino of Constanta

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6. Besondere Struktur: Fabello Funeral Home

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Ein Abend in Budapest im Zeichen ausgezeichneter Fassaden

Das deutsche Team von Farben Tiedeken gewann bei der Gala in Budapest den Hauptpreis für die Transformation eines ehemaligen Getreidesilos. Gemeinsam mit dem Baumit-Team wurde der Erfolg auf der Bühne gewürdigt. Rund 500 Gäste feierten in Budapest einen Abend im Zeichen herausragender Architektur, außergewöhnlicher handwerklicher Qualität und der schönsten Fassadenprojekte Europas.

Robert Schmid, CEO und Eigentümervertreter der Baumit Group, zeigte sich beeindruckt von der Qualität und Vielfalt der eingereichten Projekte. Besonders hob er die Kreativität und das handwerkliche Können der Architekt:innen und aller Beteiligten hervor, deren Fassaden einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung lebenswerter Räume leisten.

Dem Gesamtsieger „Kellogg’s Hotel“ gratulierte Schmid persönlich und betonte die außergewöhnliche Verbindung von Innovation und Tradition – ein Projekt, das die Werte von Baumit in besonderer Weise verkörpert.

Österreich war mit vier Projekten auf der Shortlist der Baumit Life Challenge 2026 vertreten:

Vineyard House – Kategorie Einfamilienhaus

https://baumit.at/lifechallenge2026/projects/single-family-house/5930/vineyard-house?year=2026

Leywand – Kategorie Mehrfamilienhaus

https://baumit.at/lifechallenge2026/projects/multi-family-residential/6202/glatt-und-verkehrt?year=2026

Kapuzinerkloster – Kategorie Historische Renovierung

https://baumit.at/lifechallenge2026/projects/historical-renovation/6096/convent-garden-capuchin-monastery?year=2026

Lisztzentrum Raiding – Kategorie Thermische Sanierung

https://baumit.at/lifechallenge2026/projects/thermal-renovation/6207/lisztzentrum-raiding?year=2026

Über die Baumit Life Challenge

Die Baumit Life Challenge hat sich seit ihrer Einführung im Jahr 2014 zu einem der renommiertesten europäischen Wettbewerbe für Fassadengestaltung entwickelt. Sie zeichnet nicht nur architektonische Qualität aus, sondern rückt auch nachhaltiges Bauen in den Mittelpunkt. Als internationale Plattform für Architektur, Baukultur und handwerkliche Exzellenz bringt sie alle zwei Jahre Menschen zusammen, die die gebaute Umwelt in Europa aktiv mitgestalten.

Über Baumit Group

Unter der österreichischen Holding „Baumit Beteiligungen GmbH“ sind sämtliche Firmen der Baumit-Gruppe, der Wopfinger Transportbeton sowie der Beteiligungen an den Kalk- und Füllstoffaktivitäten Eurofillers zusammengefasst. Derzeit umfasst das Portfolio der Baumit Beteiligungen GmbH mehr als 40 Firmen, die sich vor allem mit der Herstellung und dem Vertrieb von Kalkstein, Kalk, Zement, Trockenmörtel, pastösen Produkten (Nassmörtel, Farben), Transportbeton, Kies sowie von Füllstoffen aus Kalk und Talkum beschäftigen. Die Gruppe erzielte 2025 in 21 Ländern einen Umsatz von 1,67 Milliarden Euro (+ 2,0%) und beschäftigte 4.700 Mitarbeiter.