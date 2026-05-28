Hundetag Baden Sonntag 7. Juni

Baden/Wien (OTS) -

Hundetag Baden 2026: Shopping, Action und Wasserspaß für Hunde auf der Trabrennbahn Baden

Am Sonntag, dem 7. Juni 2026, verwandelt sich die Trabrennbahn Baden von 10 bis 18 Uhr erneut in ein großes Hundeparadies: Der Hundetag Baden lädt Hundehalter und Tierfreunde zu einem erlebnisreichen Tag voller Action, Shopping und gemeinsamer Aktivitäten mit dem eigenen Hund ein.

Mehr als 60 Aussteller präsentieren hochwertige Produkte, liebevoll gefertigte Accessoires, handgemachte Spezialitäten, innovative Ideen und ausgewählte Angebote rund um den Hund. Im Mittelpunkt stehen dabei kleine Manufakturen, kreative Anbieter und persönliche Beratung statt anonymer Massenware.

Besucher erwartet außerdem ein umfangreiches Mitmachprogramm für Mensch und Hund: Vom beliebten Dog Diving im 50.000-Liter-Pool über Wasserparcours und Heuballenrennen bis hin zu Bällebad, Geschicklichkeitsstationen und vielen weiteren Aktivbereichen steht der gemeinsame Spaß im Vordergrund.

Die großzügige Outdoor-Location bietet ideale Bedingungen für einen entspannten Sommertag mit Hund – mit viel Grünfläche, schattigen Plätzen, gemütlichem Gastgarten sowie kulinarischen Angeboten für Zwei- und Vierbeiner. Die besondere Atmosphäre der traditionsreichen Trabrennbahn sorgt dabei für ein außergewöhnliches Ambiente mitten im Grünen.

Der Hundetag Baden zählt zu den beliebtesten Hunde-Open-Air-Events Österreichs und verbindet Erlebnis, Bewegung, Genuss und Shopping zu einem einzigartigen Tagesausflug für die ganze Familie.

Weitere Informationen:

www.hundetag.at

Hundetag Baden

Die Veranstaltung für alle Hundefreunde zum Shoppen und Mitmachen

Datum: 07.06.2026, 10:00 Uhr - 07.06.2026, 18:00 Uhr

Art: Messen

Ort: Trabrennbahn Baden

Mühlgasse 69

2500 Baden

Österreich

URL: https://www.hundetag.at