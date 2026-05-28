Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

St. Pölten (OTS) -

Heute, Donnerstag, 28. Mai, geht ab 19.30 Uhr im Pop Up Kunstfreiraum Stachel in Neulengbach der Poetry Slam „Join the Battle!“ in die zweite Runde. Nähere Informationen unter 065054/97625 bzw. 067656/09802, e-mail [email protected] und www.stachel.art.

Morgen, Freitag, 29. Mai, gastieren Robert Blöchl und Roland Penzinger als das Duo BlöZinger in der „Kulturmü´µ“ in Hollabrunn und bringen ab 20 Uhr ihr Programm „ERiCH Reloaded" auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten unter 0699/11533556, e-mail [email protected] und www.kulturmue.at.

Kabarett gibt es auch am Mittwoch, 3. Juni, beim „FESTival am Steinertor“ in Krems, wo Alex Krsitan ab 19.30 Uhr seine „50 Shades of Schmäh“ präsentiert. Nähere Informationen unter e-mail [email protected]; Karten unter www.ticketladen.at.

Im Festspielhaus St. Pölten bringt die STEP by STP Jugendtanzcompagnie Niederösterreich am Mittwoch, 3. Juni, für ein Publikum ab zwölf Jahren das Tanzstück „Burning. coming closer“ auf die Bühne, das sich mit der Frage auseinandersetzt, wofür junge Menschen brennen. Am Freitag, 12. Juni, tanzt dann die Compagnie Hervé Koubi „Sol Invictus“, eine Kombination aus urbanem Tanz, Akrobatik und Ballett zwischen Dunkelheit und Licht, kosmischer Einsamkeit und gemeinschaftlicher Kraft nach der Musik von Ludwig van Beethoven, Steve Reich und zeitgenössischen Kompositionen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail [email protected] und www.festspielhaus.at.

Auf Schloss Hof stechen von Donnerstag, 4., bis Sonntag, 7. Juni, Kapitän Robert Steiner, Lila Grasgrün und „Die Gartenpiraten“ in See, nehmen ganze Familie an Bord und entdecken gemeinsam spannende Themen rund um Pflanzen, Garten und Natur. Neben der jeweils um 11, 13 und 15 Uhr startenden Bühnenshow warten auch Mitmach-, Spiele- und Fotostationen, Kreativworkshops, Kinderschminken u. a. Nähere Informationen und Karten unter 02285/20000, e-mail [email protected] und www.schlosshof.at.

Beim Freizeitzentrum von Neumarkt an der Ybbs setzt der Circus Pikard am Donnerstag, 4. Juni, ab 16 Uhr die Aufführungsserie seiner diesjährigen Show „Zurück in die 80er“ fort. Das 1980er-Jahre-Feeling mit Austropop- und Neue-Deutsche-Welle-Hits, Lookalikes von Madonna, Tina Turner und Cher sowie der Kleidung und den Frisuren dieses farbenfrohen Jahrzehnts ist hier auch noch am Freitag, 5. Juni, ab 16 Uhr und am Samstag, 6. Juni, ab 14 Uhr zu erleben. Nähere Informationen und Karten unter 0664/9028429 und www.zirkus.at.

„Kultur in Langenloiser Höfen & Gärten 2026“ bietet am Freitag, 5. Juni, ab 19.30 Uhr in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern Dr. Bohl mit seinem Kabarettprogramm „Solo“ zum Minenfeld von Dates sowie am Sonntag, 14. Juni, ab 10.30 Uhr im Hof von Schloss Haindorf das musikalische Lesekabarett „Willkommen im Paradies“ nach Mark Twain mit Katharina Grabner-Hayden und Christoph Mauz. Nähere Informationen und Karten für Schiltern unter 02734/8228, e-mail [email protected] und www.kittenberger.at bzw. für Haindorf unter 02734/3450, e-mail [email protected] und www.kulturlangenlois.at.

Am Montag, 8. Juni, entführt Olivia Silhavy mit einer „Wiener Melange“ im ZiB, dem Zentrum für interkulturelle Begegnung, in Baden in die Welt der literarischen Kaffeehauskultur von Peter Altenberg, Alfred Polgar, Friedrich Torberg, Josef Weinheber, Anton Kuh, Stefan Zweig, Egon Friedell, Karl Kraus u. a. Beginn ist um 19.30 Uhr; der Eintritt ist frei. Zutritt nur nach Anmeldung und mit Lichtbildausweis; nähere Informationen und Anmeldungen unter https://www.ikg-wien.at/event/melange26.

Von Montag, 8., bis Freitag, 12. Juni, spielt Andreas Vitásek täglich ab 20 Uhr im Theater Forum Schwechat sein Jubiläumsprogramm „Wie es mir gefällt". Nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail [email protected] und www.forumschwechat.com.

Am Dienstag, 9. Juni, ist Thomas Raab mit „Verlesung und andere Peinlichkeiten“ zu Gast in der Stadtgalerie Mödling, wo der Autor ab 20 Uhr von Pannen bei Lesungen, misslungenen Textstellen, peinlichen Momenten und Absurditäten des Literaturbetriebs erzählt. Karten unter 0660/8234010, e-mail [email protected] und www.diestadtgalerie.at; nähere Informationen unter www.kral-verlag.at.

Die Bühne Baden nimmt am Mittwoch, 10. Juni, im Stadttheater das Musical „The Sound of Music“ von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II (Inszenierung: Andreas Gergen, musikalische Leitung: Michael Zehetner) sowie am Donnerstag, 11. Juni, im Max-Reinhardt-Foyer „Die Comedian Harmonists“, ein Schauspiel mit Musik von Franz Wittenbrink (Inszenierung: Andreas Gergen, musikalische Leitung: Julian Groller), wieder auf; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Folgetermine für „The Sound of Music“: 13., 17., 20. und 27. Juni sowie 3., 10. und 11. Juli jeweils ab 19.30 Uhr bzw. für „Die Comedian Harmonists“: 14., 16., 21. und 28. Juni resp. 1., 7. und 15. Juli jeweils ab 19.30 Uhr und 12. Juli ab 15 und 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02252/22522, e-mail [email protected] und www.buehnebaden.at.

Über Können, Müssen und Wollen sowie den Würgegriff der Hilfszeitwörter erzählt Günther Paal alias Gunkl in seinem Programm „Nicht nur, sondern nur auch" am Mittwoch, 10. Juni, ab 20 Uhr im Goldenen Löwen in Maria Anzbach und am Donnerstag, 18. Juni, ab 19 Uhr im Restaurant Das Wolf in Langenlebarn. Nähere Informationen und Karten für Maria Anzbach unter www.oeticket.com bzw. für Langenlebarn unter https://daswolf.restaurant.

Am Samstag, 13. Juni, stellt Peter Meissner ab 15 Uhr in Stöhrs Lesefutter in Traiskirchen sein Buch „Opa, erzähl mir von den 80ern“ vor. Nähere Informationen und Karten unter 02252/57097, e-mail [email protected] und https://stoehrs-lesefutter.at.

Schließlich spielt die hauseigene Kindertheaterwerkstatt im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, von Mittwoch, 17., bis Freitag, 19. Juni, täglich ab 18 Uhr „Vom Start zum Ziel“ von Christine Polacek-Eisner über eine Fernsehshow der Bremer Stadtmusikanten. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/52955, e-mail [email protected] und www.tam.at.