„Gute Nacht Österreich“ über das Bundesheer, die Fußball-WM und die digitale Abhängigkeit Europas

Wien (OTS) -

Die unsichere Weltlage hat eine Institution wieder aus einem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf erweckt: das Bundesheer. Milliardenschwere Investitionen wurden getätigt und seit Monaten steht eine Verlängerung des Wehrdienstes im Raum. Bundeskanzler Christian Stocker hat dazu auch eine Volksbefragung angekündigt – allerdings bereits vor Monaten und seither ist das Thema wieder aus den Schlagzeilen verschwunden. Peter Klien hat deshalb sein Mikrofon ausgepackt und die Österreicherinnen und Österreicher auf eigene Faust dazu befragt. Das Ergebnis zeigt „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 29. Mai 2026, um 23.25 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON.

In wenigen Tagen erfolgt der Anpfiff zur Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada, bei der erstmals seit 28 Jahren auch Österreich wieder vertreten ist. Der Event ruft unter den Fans allerdings schon im Vorfeld heftige Kritik hervor. Schuld daran sind etwa horrende Ticketpreise und Hürden bei der Einreise in die USA. Darüber spricht Peter Klien mit seinem Studiogast, dem eingefleischten Fußballfan Gregor Seberg, der am 26. Mai sein „Soko Donau“-Comeback gefeiert hat und bis 9. Juni dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1 (sowie bereits jeweils sieben Tage vorab auf ORF ON) in neuen Folgen der 20. Staffel als deren neuer Chef im Einsatz ist.

Was haben Künstliche Intelligenz, Soziale Medien, Kreditkarten und Betriebsprogramme für Computer gemeinsam? Sie werden allesamt von amerikanischen Unternehmen dominiert, verleihen damit den USA eine ungeheure Macht und haben Europa in die digitale Abhängigkeit getrieben. Peter Klien erläutert, welche Folgen das auf das Leben jedes Einzelnen haben kann.