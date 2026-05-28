„Soko Donau“ für 22. Staffel des ORF/ZDF-Krimi-Dauerbrenners zurück am Set

Wien (OTS) -

„Unverhofft kommt oft“ hieß es am 26. Mai 2026 in ORF 1 für die „Soko Donau“, als Gregor Seberg in der 20. Staffel des ORF/ZDF-Krimi-Serienhits sein Comeback feierte – und das als neuer Chef der Spezialeinheit! Weitere neue Folgen der Jubiläumssaison stehen noch bis 9. Juni immer dienstags um 20.15 Uhr auf dem ORF-1-Programm (und jeweils bereits sieben Tage vorab auf ORF ON zur Verfügung). Hinter den Kulissen wird bereits für Nachschub gesorgt – während die 21. Staffel bereits im Kasten ist, stehen Gregor Seberg, Lilian Klebow, Maria Happel, Andreas Kiendl, Martin Gruber und Max Fischnaller in Wien (z. B. auf der Donauinsel), Niederösterreich (in Waidhofen an der Ybbs und Lackenhof am Ötscher) und der Steiermark (in Graz und Stübing) seit Montag, dem 11. Mai, und noch voraussichtlich bis Anfang Oktober 2026 für die 13 neuen Folgen der 22. Saison vor der Kamera. Das Team muss sich dabei wieder zahlreichen herausfordernden Fällen stellen – etwa rund um das Verschwinden des Chefs, einen Undercover-Einsatz, einen Mord in der Grottenbahn, künstliche Intelligenz und mit Verdächtigungen in den eigenen Reihen.

In Episodenrollen sind u. a. Oliver Rosskopf, Bernhard Murg, Ida Golda, Picco von Groote, Ulrich Brandhoff, Angelina Saloniemi, Leonid Sushon, Sophie Aujesky, Johannes Zirner, Ines Miro, Gerald Pribek, Stefanie Früholz, Viktoria Mychailiuk, Rosa Hajjaj, Noah L. Perktold, Alexander Hörbe, Adriane Grzadziel, Valentina Schatzer, Laura Hermann, Simone Fuith, Matthias Lier, Rainer Wöss, Nicole Beutler, Julian Sigl, Gabriela Garcia Vargas, Amelia Garcia Vargas, Eva Kuen und Peter Moucka zu sehen. Für die Regie zeichnen Sophie Allet-Coche, Katharina Heigl und Holger Barthel verantwortlich. Die Drehbücher stammen aus der Feder von Sigrid Neudecker, Natalia Geb, Sönke Lars Neuwöhner, Andreas Quetsch, Frank Weller, Markus Staender, Peter Dommaschk, Ralf Leuther, Martin Muser, Jens Schäfer, Michael Grießler, Gülin Küllü, Julia Klier und Sophia Sixta. Die 22. Staffel von „Soko Donau“ soll 2027 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.

Mehr zum Inhalt der 22. Staffel

Die 22. Staffel von „Soko Donau“ hält für Helmuth Nowak (Gregor Seberg) und sein Team 13 spannende neue Fälle bereit. Ein Hund trägt maßgeblich zur Lösung des Mordes an einem Obdachlosen bei, während im Wiener Prater eine Pensionistin in der Grottenbahn erstochen wird. Max (Martin Gruber) und Jay (Max Fischnaller) ermitteln undercover auf einem Campingplatz in Lackenhof am Ötscher, nachdem eine Lösegeldübergabe scheitert. Besonders brisant wird es für Penny (Lilian Klebow), als jemand versucht, ihr einen Mord anzuhängen. Dr. Beck (Maria Happel) begegnet einer alten Liebe in Graz während Max Herzog (Martin Gruber) und Klaus Lechner (Andreas Kiendl) sich unfreiwillig in Paartherapie begeben. Außerdem jagt das Team einen Täter, der mithilfe künstlicher Intelligenz ein autonom fahrendes Auto als tödliche Waffe nutzt. Und als sich Nowak (Gregor Seberg) auf Geisterjagd begibt, verschwindet er dabei spurlos.

Die 22. Staffel von „Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von FISAplus, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria, Land Niederösterreich und Cinestyria Filmcommission and Fonds.

„Soko Donau“ auf ORF ON streamen

Die neuen Folgen der 20. Saison stehen jeweils bereits sieben Tage vorab auf ORF ON zur Verfügung, wo auch weitere Staffeln der beliebten ORF/ZDF-Krimiserie gestreamt werden können.