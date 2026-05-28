LH Mikl-Leitner im „Natur im Garten“ Schaugarten BÄRENWALD Arbesbach

St. Pölten (OTS) -

Bei ihrem Besuch im „Natur im Garten“ Schaugarten BÄRENWALD Arbesbach meinte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kürzlich: „Unsere Schaugärten sind lebendige Beispiele dafür, wie Umweltbewusstsein und Ästhetik Hand in Hand gehen. Vorbilder wie der BÄRENWALD Arbesbach zeigen, was es heißt, Verantwortung für unsere Umwelt zu übernehmen und Lebensräume zu gestalten, die Freude und Inspiration schenken.“

In über hundert Schaugärten werde die eindrucksvolle Gartenvielfalt Niederösterreichs nach den ökologischen Kriterien von „Natur im Garten“ erlebbar gemacht. „Der BÄRENWALD Arbesbach ist in diesem Zusammenhang ein besonders eindrucksvolles Ausflugsziel – ist er doch nicht nur Lebensraum für Pflanzen und Tiere im ökologischen Sinn, sondern auch für Bären in Not, die dort ein neues, artgerechtes Zuhause finden. Ich bedanke mich bei Geschäftsführerin Eva Rosenberg und ihrem Team stellvertretend für alle Schaugärtnerinnen und Schaugärtner, die ihre Grünflächen mit so viel Hingabe pflegen, gestalten und für die breite Öffentlichkeit zugänglich machen“, so Mikl-Leitner.

Besucherinnen und Besucher haben im BÄRENWALD Arbesbach die Gelegenheit, auf einem Rundweg die Bären zu beobachten oder bei einer Führung einen tieferen Einblick in das Tierschutzzentrum und das Leben der Bären zu erhalten. Neben dem Bärenerlebnis widmet der BÄRENWALD auch Pflanzenliebhabenden einen Bereich: Im Beerengarten erfährt man Wissenswertes zur jeweiligen Beere und darf diese auch gleich verkosten. Am Gelände befinden sich zudem ein Spielplatz mit Klettermöglichkeiten, Balancierelemente, ein kleiner Niederseilgarten und ein Steinlabyrinth.

Weitere Infos: www.naturimgarten.at/schaugärten