Startschuss für das Mittlere Management an Österreichs Schulen

Wien (OTS) -

Mit einer digitalen Kick-off-Veranstaltung mit den Schulleitungen von Volksschule und Mittelschulen in ganz Österreich mit mehr als 14 Klassen startete das Bildungsministerium in die Umsetzung des Mittleren Managements. Bildungsminister Christoph Wiederkehr informierte dabei über die nächsten Schritte zur Einführung der neuen Führungsstruktur an Schulen. Zudem diente die Veranstaltung mit Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis der inhaltlichen Vorbereitung auf die Einführung des neuen Modells.

Ab dem kommenden Schuljahr investiert das Bildungsministerium jährlich zusätzlich 20 Millionen Euro in den Ausbau des Mittleren Managements. Ziel ist es, Schulleitungen gezielt zu entlasten, moderne Führungsstrukturen an Schulen zu etablieren und neue Entwicklungsmöglichkeiten für Lehrkräfte zu schaffen.

„Schulleitungen sind der entscheidende Schlüssel dafür, dass Schulen ihr volles Potenzial entfalten können. Deshalb müssen wir unser Bildungssystem so gestalten, dass Schulleitungen mehr Freiräume, gezielte Unterstützung und die bestmöglichen Rahmenbedingungen für ihre wichtige Arbeit erhalten. Mit dem Mittleren Management schaffen wir moderne Führungsstrukturen an unseren Schulen, stärken effiziente organisatorische Abläufe und schaffen gleichzeitig mehr Raum für die laufende Weiterentwicklung der Lehr- und Lernqualität“, so Bildungsminister Christoph Wiederkehr.

Das neue Modell erfüllt eine langjährige Forderung der Schulleiter und Schulleiterinnen und ermöglicht es Schulen, Führungsaufgaben auf mehrere Personen zu verteilen und Aufgabenprofile flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse des Standorts anzupassen. Gleichzeitig sollen Lehrkräfte im Mittleren Management gezielt Führungserfahrung sammeln und auf künftige Leitungsfunktionen vorbereitet werden.

Im Vollausbau stehen österreichweit rund 800 zusätzliche Lehrpersonenplanstellen für das Mittlere Management zur Verfügung. Die schrittweise Umsetzung erfolgt bis zum Schuljahr 2027/28.