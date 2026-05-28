Digitale Tools für Ihr Unternehmen - Neue Webinarreihe für NÖ Gründer und EPU

St. Pölten (OTS) -

RIZ UP, die Gründeragentur des Landes Niederösterreich, und das Haus der Digitalisierung in Tulln arbeiten unter dem Motto „gemeinsam in die digitale Zukunft!“. Mit der neuen Webinar-Reihe zum „Digitalen Amt“ geht es um praktische Tipps und konkrete Unterstützung bei digitalen Tools für alle, die ein Unternehmen gründen wollen oder es gerade getan haben sowie für alle Ein-Personen-Unternehmen, viele davon Teil von „Wir sind 1“, der Plattform für EPU in Niederösterreich.

„Wer ein Unternehmen gründet oder als EPU täglich Verantwortung trägt, soll seine Zeit nicht mit komplizierter Bürokratie verlieren, sondern sich auf Ideen, Innovation und Kundinnen und Kunden konzentrieren können. Genau deshalb setzen wir in Niederösterreich auf digitale Services mit einfachem Zugang, kurzen Wegen und konkreter Unterstützung. Mit der neuen Webinarreihe geben wir Gründerinnen, Gründern und Ein-Personen-Unternehmen praktische Werkzeuge in die Hand, um digitale Amtswege rasch und unkompliziert im Unternehmensalltag zu nutzen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner über die neue Webinarreihe von RIZ UP, Niederösterreichs Gründeragentur und dem Haus der Digitalisierung (ecoplus digital) für Gründerinnen und Gründer und Ein-Personen-Unternehmen.

Unter dem Motto „Digitale Tools für Ihr Unternehmen“ bietet die neue Webinarreihe Einblick und Überblick zu den Themen ID Austria, FinanzOnline, USP (Unterneh-mensserviceportal) und ELDA (Elektronischer Datenaustausch, offizielles Portal der österreichischen Sozialversicherung).

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont auch: „Mehr als eine halbe Million Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher nutzen bereits die ID-Austria, ein starkes Zeichen dafür, dass digitales Service längst im Alltag angekommen ist.“.

Die nächsten Webinar-Termine:

Donnerstag, 11. Juni = ID Austria

Mittwoch, 24. Juni = FinanzOnline

Mittwoch, 08. Juli = USP (Unternehmensserviceportal)

Donnerstag, 09. Juli = ELDA (Elektr. Datenaustausch der österr. Sozialversicherung)

Infos und Anmeldung unter www.riz-up.at/seminare