Tiroler Technologie-Partner geben Gas

Kufstein (OTS) -

Mit der nahtlosen Integration der Webbox 3.0 in das HOTELFOLIO-System beweisen zwei Unternehmen aus Kufstein und Wattens, was „made in Tirol“ für die digitale Zukunft der Ferienhotellerie leisten kann.

Digitalisierung auf Weltniveau findet nicht nur in Berlin oder Wien statt, sondern genauso im Herzen der Alpen. Die Kooperation zwischen dem Vertriebsspezialisten und Softwareentwickler Interalp Touristik (Kufstein) und der Digital Manufaktur Alpinmarketing® (Wattens) zeigt, wie regionale Synergien die Direktbuchungsraten von Hotels massiv steigern. Im Fokus steht ein nahtloses Buchungserlebnis, das den Gast nicht mehr aus der vertrauten Website-Umgebung reißt.

Vertrauen als Schlüssel zur Direktbuchung

Eine der größten Herausforderungen für eine Hotel-Website besteht darin, das Vertrauen des Gastes zu gewinnen und zu halten.

„Werden Gäste beim Klick auf ‚Buchen‘ plötzlich auf eine externe Seite mit anderem Layout und unbekannter URL weitergeleitet, bricht das mühsam aufgebaute Vertrauen oft in Sekundenbruchteilen zusammen“, erklärt das Expertenteam Sigrid Ruppe-Senn von Interalp Touristik und Christian Fohrmann von Alpinmarketing®.

Solche „Onepage-Booking-Ausbrüche“ sind nicht selten die Ursache für höhere Abbruchquoten im Direkt-Buchungsprozess. Die Lösung aus Tirol setzt genau hier an: Alpinmarketing® hat die Buchungsstrecke Webbox 3.0 von Interalp Touristik so tief in ihrem Hotel-Website-System HOTELFOLIO integriert, dass für den Gast eine nahtlose Erfahrung entsteht. Die Website bleibt der zentrale Anlaufpunkt – vom ersten Klick bis zur Bestätigung – in einem durchgängigen Design und auf der hoteleigenen Domain.

Wir sind mit der technischen Lösung auf unserer Hotel-Webpage rundum sehr zufrieden. Besonders schätzen wir die durchdachten Ansätze zur Direktbuchung, die Praxisnähe und die spürbare Qualität in der gesamten Umsetzung. Die Arbeit von Interalp Touristik und Alpinmarketing erleichtert unseren Alltag deutlich und bringt echten Mehrwert, was unsere Vertriebsqualität und unseren Webauftritt angeht. - Simon Wilhelm, Hotel Holzleiten Natur Hideaway in Obsteig

Wenn die Website mit der Buchung perfekt interagiert

Die Zusammenarbeit begann mit der Suche nach einer Technologie, die mehr ist als eine bloße Maske. Die Webbox 3.0 bietet eine hochmoderne Software-Architektur, die es Alpinmarketing® ermöglichte, einen intelligenten Hotel-Chatbot der nächsten Generation zu entwickeln. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen kann dieser Chatbot konkrete Anfragen wie „Ist vom 12. bis 15. Juni noch ein Doppelzimmer frei?“ in Echtzeit beantworten. Er zieht die validen Daten direkt aus der Buchungsstrecke und leitet den Gast bei Verfügbarkeit sofort an die richtige Stelle im Buchungsprozess weiter. Der Gast erhält sofortige Gewissheit und das Hotel direkt danach eine kommissionsfreie Buchung – ganz ohne Aufwand und Zutun in der Rezeption.

KI-ready: Die Website als Datenlieferant

Ein weiterer entscheidender Vorteil der Kooperation: Im Zeitalter von KI-gestützten Reiseplanern (wie ChatGPT oder Google Gemini) ist eine Website nur dann erfolgreich, wenn sie ihre Daten maschinenlesbar bereitstellt. Durch die enge Verzahnung von Interalp-Daten und HOTELFOLIO Website-Struktur wird das Hotel für KI-Assistenten „sichtbar“. Wer hier technologisch auf das falsche Pferd setzt, riskiert, in den Empfehlungen der Zukunft schlichtweg nicht mehr vorzukommen.

„Made in Austria“ als Qualitätsversprechen

Die Allianz zwischen Interalp Touristik und Alpinmarketing® unterstreicht die Innovationskraft des Standorts Tirol. Hier entstehen Lösungen, die exakt auf die Bedürfnisse der mittelständischen, inhabergeführten Ferienhotellerie zugeschnitten sind. Für Hoteliers bedeutet das: Führende Technologie, kurze Wege und ein Partner, der die Sprache der Branche spricht.

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