Fonds Soziales Wien: Partizipation und Selbstbestimmung beim 9. Selbstvertretungs-Tag für Menschen mit Behinderung

Wien (OTS) -

„Gute Beziehungen – Wie geht das?“ lautete das diesjährige Thema des Selbstvertretungs-Tages im Veranstaltungszentrum Catamaran des ÖGB. Zahlreiche Selbstvertreter:innen widmeten sich den Themen Schutz vor Gewalt, Konfliktlösung, Zusammenleben und Privatsphäre, Einsamkeit, neue Beziehungen sowie Sexualität und Familienplanung. Die ganztägige Fortbildung wurde bereits zum neunten Mal vom Fonds Soziales Wien (FSW) gemeinsam mit Selbstvertreter:innen organisiert. Neben dem FSW standen auch mehrere Partnerorganisationen für Beratung und Austausch zur Verfügung.

„Beziehungen auf Augenhöhe, Privatsphäre und ein selbstbestimmtes Sozialleben sind keine Privilegien. Wir geben Menschen mit Behinderung den Raum und die Werkzeuge, ihre Interessen selbstbewusst zu vertreten und aktiv mitzugestalten. Der Selbstvertretungs-Tag des FSW ist ein schönes Beispiel, wie Inklusion in Wien gelebt wird. Danke an alle, die diesen wichtigen Austausch ermöglichen“ , sagt Sozialstadtrat Peter Hacker.

Beziehungen im Mittelpunkt: Informationen, Podiumsgespräche und Workshops

Auch heuer gab es wieder ein breites Programm. In Workshops und Gesprächsrunden wurden Themen wie Konfliktlösung, respektvolles Zusammenleben, Privatsphäre im Wohnen sowie Fremdbestimmung in Beziehungen diskutiert.

FSW-Geschäftsführerin Anita Bauer betont die Bedeutung des diesjährigen Schwerpunktes: „Als Fonds Soziales Wien unterstützen wir Menschen mit Behinderung auf ihrem Weg zu einem möglichst selbstbestimmten Leben. Dazu gehört auch, Beziehungen selbst gestalten zu können, Grenzen zu setzen und eigene Entscheidungen zu treffen. Dieses Thema betrifft alle Lebensbereiche, darunter mit Wohnen oder Arbeit auch Bereiche, in denen der FSW vielfältige Angebote setzt. Durch den Selbstvertretungs-Tag geben wir unseren Kund:innen mit Behinderung wichtige Informationen an die Hand, um sie in ihrer Selbstbestimmtheit zu stärken.“

Partizipative Vorbereitung mit Expert:innen-Gruppe, Schwerpunktthema vorab abgestimmt

Die Teilnahme am Selbstvertretungs-Tag ist kostenlos. Bereits die Vorbereitung der Veranstaltung erfolgt partizipativ: Der Tag wird gemeinsam mit einer Expert:innen-Gruppe aus Selbstvertreter:innen geplant. Das Thema wird vorab von FSW-Kund:innen mit Behinderung per Abstimmung gewählt.

„Selbstvertreter:innen vertreten die Interessen ihrer Kolleg:innen in Organisationen der Behindertenhilfe, und allein in diesem Bereich arbeitet der FSW mit 78 Partnerorganisationen zusammen. Es ist entsprechend wichtig, Räume für Mitsprache zu schaffen, und auch sehr persönliche Themen zur Sprache zu bringen. Der mittlerweile neunte Selbstvertretungs-Tag bot dieses Jahr Gelegenheit, über Beziehungen, Selbstbestimmung und den respektvollen Umgang miteinander zu sprechen“ , erklärt Susanne Gabrle, Leiterin der Strategie Behinderung und Inklusion im FSW.

Über Behinderung und Inklusion im FSW

Der FSW unterstützt Menschen mit Behinderung bei einem möglichst selbstbestimmten Leben und versorgt in diesem Bereich gemeinsam mit 78 Partnerorganisationen rund 15.300 FSW-Kund:innen in Wien. Das Angebot reicht vom Teil- oder Vollbetreuten Wohnen, von der Tagesstruktur über Berufsqualifizierung und Arbeitsintegration sowie Mobilitätskonzepten und Fahrtendienst bis hin zur Frühförderung. Zusätzlich hat der FSW Formate geschaffen, die die Selbstbestimmtheit und Teilhabe der Zielgruppe fördern, darunter den jährlichen Selbstvertretungs-Tag und den FSW-Kund:innen-Rat, ein gewähltes Gremium aus FSW-Kund:innen mit Behinderung, das bei der Angebotsentwicklung des FSW mitwirkt. Im Rahmen des Programms „Inklusives Wien 2030“ setzt der FSW zudem zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung von Inklusion und Teilhabe.

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