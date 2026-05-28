Generali mit neuem Leiter Exklusiv-Vertrieb Vorarlberg

Wien/Vorarlberg (OTS) -

Mit 1. Juni 2026 findet ein Wechsel in der Regionaldirektion West statt: Michael Felder (36) übernimmt die Leitung des Exklusiv-Vertriebs in Vorarlberg. Er folgt auf Gerhard Böhler, der sich nach mehr als 25 erfolgreichen Jahren als Landesdirektor und insgesamt 40 Dienstjahren bei der Generali in den Ruhestand verabschiedet. Böhler war seit 1985 bei der Generali tätig. Er übernahm verschiedene Funktionen, darunter als Produktleiter für Sachversicherungen, als Betreuer des Firmenkundengeschäfts und Gebietsleiter. Seit 1. Juli 2000 leitete er die Landesdirektion Vorarlberg.

Sein Nachfolger Michael Felder bringt umfassende Erfahrung in der Finanzbranche mit. Nach seiner Lehre zum Bankkaufmann absolvierte er ein Studium des Businessmanagements an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Seine berufliche Laufbahn begann er als Privatkundenberater bei der UniCredit Bank Austria AG. Anschließend war er bei der Sparkasse Bregenz Bank AG tätig, wo er sich auf Finanzierungen und Veranlagungen spezialisierte. Zuletzt leitete er die Geschäftsstelle Wolfurt und war zusätzlich als Trainer an der Sparkassenakademie aktiv.

„Mit Michael Felder gewinnen wir für die Landesdirektion Vorarlberg eine ausgezeichnete Verstärkung. Seine umfassende Erfahrung, gepaart mit hoher Innovationskraft und einem ausgeprägten Verständnis für Kundenbedürfnisse, macht ihn zu einer ausgezeichneten Besetzung für unseren Vertrieb. Ich bin überzeugt, dass er mit neuen Impulsen unsere strategische Weiterentwicklung entscheidend vorantreiben wird“, sagt Reinhard Pohn, Generali Vorstand für Vertrieb und Marketing.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung zählt mit 3,3 Milliarden Euro Prämieneinnahmen, 4.500 Mitarbeiter_innen und knapp 2 Millionen Kund_innen zu den führenden Versicherungsgesellschaften in Österreich. Sie ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.