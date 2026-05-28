Reisemarkt zieht wieder an: Hohe Nachfrage, klare Entscheidungen, mehr Beratungsbedarf

Wien (OTS) -

Viele Österreicher:innen finalisieren aktuell ihre Urlaubspläne oder buchen last minute. Die Reiselust war und ist dabei ungebrochen – laut Ruefa Reisekompass planen 9 von 10 Österreicher:innen im Jahr 2026 mindestens eine Reise, das durchschnittliche Budget liegt bei rund 2.200 Euro pro Person.

Hohe Reiselust – jetzt wird konkret gebucht

Gleichzeitig ist das Bedürfnis nach Orientierung gestiegen: Verlässliche Informationen, transparente Preise und klare Rahmenbedingungen gewinnen bei der Buchungsentscheidung an Bedeutung. „Gerade rund um den Start der Sommerferien zeigt sich, wie wichtig eine fundierte Einordnung der Angebote ist. Wer sich jetzt entscheidet, kann vorhandene Optionen gezielt nutzen und gut abgesichert buchen“, weiß Michele Fanton, Geschäftsführer von Ruefa.

Last Minute mit Überblick statt Unsicherheit

Auch kurzfristig für die Sommerferien gibt es eine Vielzahl an Reisemöglichkeiten. Entscheidend ist dabei, die verfügbaren Angebote richtig zu bewerten, Alternativen zu prüfen und passende Kombinationen zu finden. Marktüberblick und Erfahrung helfen dabei, auch bei knapperem Zeitfenster passende Lösungen zu identifizieren – etwa durch flexible Reisetermine, alternative Abflughäfen oder vergleichbare Destinationen. So lassen sich auch jetzt noch Reisen finden, die sowohl in Preis als auch Leistung überzeugen.

Europa als stabile Größe in der Hauptsaison

Bei der Zielwahl zeigt sich ein klarer Trend: Europa bleibt im Sommer 2026 besonders gefragt. Auch laut Ruefa Reisekompass zählt Europa weiterhin klar zu den wichtigsten Reisezielen: 80 % der Österreicher:innen planen eine Urlaubsreise ins europäische Ausland. Besonders gefragt sind klassische Urlaubsländer wie Italien (32 %), Kroatien (23 %), Deutschland (19 %) und Griechenland (16 %).

Gleichzeitig differenziert sich die Nachfrage stärker aus: Neben den etablierten Destinationen gewinnen auch weniger stark frequentierte Regionen an Bedeutung. Inseln wie Menorca oder Skyros stehen exemplarisch für diesen Trend – sie verbinden hohe Urlaubsqualität mit vergleichsweise ruhigerem Umfeld.

Die große Vielfalt innerhalb Europas ermöglicht es, individuelle Präferenzen gut abzubilden und auch kurzfristig passende Alternativen zu stark gebuchten Regionen zu finden – ein wesentlicher Vorteil gerade rund um die Sommerferien.

Klare Rahmenbedingungen und Preistransparenz entscheidend

Vor allem zur Hauptreisezeit im Sommer spielen Verlässlichkeit und Absicherung eine zentrale Rolle. Pauschalreisen bieten dabei strukturierte Leistungen, transparente Preise und rechtliche Sicherheit – etwa durch klar geregelte Zuständigkeiten und Absicherung. Besonders gefragt sind derzeit Flextarife, die kurzfristige Umbuchungen oder Anpassungen ermöglichen. Diese zusätzlichen Optionen beginnen je nach Veranstalter und Reisepreis bei rund 29 Euro und geben Kund:innen mehr Handlungsspielraum bei veränderten Rahmenbedingungen. Viele Veranstalter bieten auch eine Preisgarantie – d.h. es gibt keine nachträglichen Preiserhöhungen aufgrund wirtschaftlicher Umstände.

Beratung als entscheidender Faktor

Mit der Vielzahl an Optionen steigt der Bedarf an strukturierter Entscheidungsunterstützung. Persönliche Beratung hilft, Angebote schnell einzuordnen, Prioritäten zu klären und Unsicherheiten zu reduzieren – von der Auswahl der Destination bis zu Fragen rund um Storno- und Umbuchungsbedingungen. „Es geht darum, aus vielen Möglichkeiten die passende Reise herauszufiltern. Gute Beratung schafft Klarheit und macht auch kurzfristige Buchungen zu einem entspannten Urlaubserlebnis“, so Fanton.

Fazit

Zum Start der Sommersaison zeigt sich ein klares Bild: Die Nachfrage ist hoch, gebucht wird vielfach jetzt, vor allem für europäische Destinationen. Gleichzeitig stehen Orientierung, Transparenz und Verlässlichkeit im Mittelpunkt der Entscheidung. Wer verfügbare Angebote gezielt nutzt und sich beraten lässt, kann auch kurzfristig passende und gut abgesicherte Urlaubsreisen realisieren.

Weitere Infos und persönliche Beratungstermine unter ruefa.at.