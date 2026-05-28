  • 28.05.2026, 09:55:33
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Neue Generation, neue Perspektiven

Ferdinand Futter startet bei Compass

Ferdinand Futter startet bei der Compass-Gruppe im Business Development

Ich gehe mit großem Respekt an diese Aufgabe heran. Compass hat sich seit fast 160 Jahren sehr erfolgreich am heimischen Markt positioniert. Mein Anspruch ist es, diesen Weg mitzugestalten und die Gruppe gemeinsam mit dem Team zukunftsorientiert auch über die Landesgrenze hinweg voranzubringen

Ferdinand Futter

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Wien (OTS) - 

Ferdinand Futter gestaltet künftig die Weiterentwicklung der Compass-Gruppe maßgeblich mit und bringt dafür internationale Erfahrung in Berlin, London und Boston mit. Zum Start stehen für ihn vor allem das Zuhören, das Lernen und das Einbringen neuer Ideen im Mittelpunkt. „Ich gehe mit großem Respekt an diese Aufgabe heran. Compass hat sich seit fast 160 Jahren sehr erfolgreich am heimischen Markt positioniert. Mein Anspruch ist es, diesen Weg mitzugestalten und die Gruppe gemeinsam mit dem Team zukunftsorientiert auch über die Landesgrenze hinweg voranzubringen“, sagt Ferdinand Futter.

Familienunternehmen in 3. Generation

Mit seinem Einstieg setzt Compass bewusst auf die Verbindung aus Kontinuität und neuen Perspektiven. Als Familienunternehmen in dritter Generation baut die Gruppe auf einem über Jahrzehnte gewachsenen Fundament auf und entwickelt ihre Angebote im Bereich Wirtschaftsinformationen laufend weiter.

Es freut mich sehr, dass Ferdinand diesen Weg nun auch innerhalb der Compass-Gruppe mitgeht. Er bringt internationale Erfahrung, unternehmerisches Denken und einen frischen Blick auf neue Entwicklungen mit. Gleichzeitig kennt er das Unternehmen, seine Werte und seine Haltung seit seiner Geburt. Diese Verbindung aus Kontinuität und neuen Impulsen ist für Compass besonders wertvoll“, freut sich Hermann Futter, geschäftsführender Gesellschafter der Compass-Gruppe.

Erfahrung in diversen Start-ups

Beruflich geprägt haben Ferdinand Futter vor allem seine Erfahrungen in einem dynamischen Start-up-Umfeld. Ein zentrales Learning aus seinen bisherigen Stationen betrifft das Thema Wachstum. Aus seiner Sicht ist nachhaltige Entwicklung nur dann möglich, wenn Produkte, Kundenerwartungen und tatsächlicher Mehrwert wirklich zusammenpassen. „Schnelles Wachstum bedeutet nicht automatisch nachhaltiges Wachstum. Wenn man sich zu stark auf kurzfristige Sales-Ziele fokussiert, besteht die Gefahr, die falsche Zielgruppe anzusprechen, nur um bestimmte Targets zu erreichen. Langfristig erfolgreich ist Wachstum aber nur, wenn Produkt, Kunden und Erwartungen wirklich zusammenpassen. Wenn der falsche Kunde kauft, ist am Ende keiner zufrieden“, so Ferdinand Futter.

Wichtige Meilensteine für Produktwelt

Mit Blick auf die kommenden Jahre sieht Ferdinand Futter für Compass insbesondere dort große Chancen, wo bestehende Stärken konsequent weiterentwickelt und internationale Lösungen noch stärker in die Produktwelt des Unternehmens eingebunden werden. In den nächsten Monaten werden in diesem Bereich wichtige Meilensteine gesetzt, aus denen zusätzlicher Mehrwert für Kundinnen und Kunden sowie neue Entwicklungsmöglichkeiten für die Compass-Gruppe entstehen.

Auch in der internen Zusammenarbeit setzt Ferdinand Futter auf einen klaren Zugang. Offene Kommunikation, konstruktives Feedback und ein professionelles Miteinander seien für ihn wesentliche Voraussetzungen, um gemeinsam etwas weiterzubringen. Gleichzeitig dürfe bei aller Professionalität auch die persönliche Ebene nicht zu kurz kommen. Seine neue Aufgabe beschreibt Ferdinand Futter treffend in einem Satz: „Innovation und Weiterentwicklung proaktiv voranzutreiben und neue Chancen für die Compass-Gruppe zu identifizieren.“

Über Compass
Die Compass-Gruppe ist der führende Anbieter von Wirtschaftsinformationen in Österreich und bietet integrierte Lösungen für automatisierte Geschäftsprozesse. Mit dem Wirtschafts-Compass stellt die Gruppe eine zentrale Plattform für unternehmensrelevante Informationen bereit. Zudem zählt firmenbuchgrundbuch.at oder APO24 zum Portfolio des Unternehmens.

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Alle Informationen zur Compass-Gruppe, unseren Lösungen und aktuellen Entwicklungen finden Sie auf der Unternehmens-Website.

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Compass-Gruppe GmbH
Katharina Fritz-Rösch
Telefon: +43 1 98116704
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.compass.at

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