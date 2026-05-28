Wirtschaft hilft-Award 2026: ZGONC unter den TOP 3 Großunternehmen Österreichs für Engagement zugunsten schwerkranker Kinder

Wien (OTS) -

Die ZGONC Handel GmbH ist von der Jury der Wirtschaft hilft-Awards 2026 mit dem 3. Platz in der Kategorie Großunternehmen ausgezeichnet worden. Prämiert wurde das Projekt „Das echte Fachgeschäft Österreichs schafft wahre Lichtblicke für schwerkranke Kinder!“ – eine seit 2023 bestehende, langfristig angelegte Partnerschaft mit dem Lichtblickhof, einem Kinderhospiz mit tiergestützter Therapie für Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen, Behinderungen oder traumatischen Erlebnissen. Bereits davor – seit 2020 – war ZGONC dem Lichtblickhof eng verbunden, damals Rahmen von Licht ins Dunkel. Die Auszeichnung wurde am Abend des 27. Mai 2026 im Rahmen einer feierlichen Gala in Wien überreicht.

„Nach fast 70 Jahren wissen wir, dass man nur zusammen Großes erreichen kann und dass das Wohl jedes Einzelnen im Vordergrund stehen muss. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir mit dem Team des Lichtblickhofes einen Partner gefunden haben, der unsere Werte teilt. Hier steht das Kinderglück an allererster Stelle“, sagt Michael Dockal, Geschäftsführer der ZGONC Handel GmbH. „Diese Auszeichnung gehört genauso unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Projekt mit so viel Herzblut mittragen, wie dem Team des Lichtblickhofs.“

Eine Partnerschaft mit messbarer Wirkung

Die Verbindung zum Lichtblickhof reicht bei ZGONC bis ins Jahr 2020 zurück: Damals unterstützte das Unternehmen den Verein im Rahmen von Licht ins Dunkel mit zweckgebundenen Spenden. Aus dieser ersten Berührung wurde 2023 eine direkte, langfristig angelegte Kooperation, in die ZGONC heute auf mehreren Ebenen einzahlt – finanziell, materiell mit Werkzeugen, Maschinen und Gartengeräten in hoher Qualität sowie ideell durch persönliches Engagement. Über die Laufzeit der Kooperation wurde eine Vielzahl an Therapieeinheiten für schwerkranke Kinder mitfinanziert. Dazu kommen umfangreiche Sachspenden aus dem ZGONC-Sortiment und rund 150 Stunden Corporate Volunteering der ZGONC-Belegschaft.

Besonders die Mitarbeitenden bringen sich aktiv ein, etwa durch eigeninitiierte Spendenaktionen, After-Work-Events oder den Verkauf selbstgemachter Produkte auf Weihnachtsmärkten zugunsten des Lichtblickhofs. Ein jährlicher Corporate-Volunteering-Tag am Hof mit anschließendem Grillabend bringt das ZGONC-Team direkt mit den vom Lichtblickhof begleiteten Familien zusammen.

„Ein starker Anker für über 350 Familien“

„Die langjährige und kontinuierliche Unterstützung durch ZGONC ist ein starker Anker unseres Projekts und schafft die Basis für die Betreuung von über 350 betroffenen Familien im Jahr. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft gemeinsam Projekte zu verwirklichen und Kindern und Jugendlichen zu helfen“, sagt Roswitha Zink, Geschäftsführerin und Therapeutin des Lichtblickhofes.

Der Lichtblickhof betreibt zwei Höfe in Wien und Niederösterreich und betreut wöchentlich rund 200 Kinder ambulant, ergänzt durch stationäre Aufenthalte und Projektwochen für Familien. Im Zentrum steht die Equotherapie – tiergestützte Therapie mit Pferden und weiteren Tieren als Co-Therapeuten.

Kooperation wird 2026 weiter ausgebaut

Die Partnerschaft wird fortgesetzt und weiterentwickelt: Für 2026 ist unter anderem eine Führung für interessierte ZGONC-Mitarbeitende am Lichtblickhof geplant, um die Identifikation mit dem Projekt im Unternehmen weiter zu stärken. Mit der Auszeichnung trägt die Kooperation zudem zu mehreren Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen bei, insbesondere zu Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3), Weniger Ungleichheiten (SDG 10) und Nachhaltige Partnerschaften (SDG 17).

Über ZGONC

Die ZGONC Handel GmbH ist Österreichs führender Fachmarkt für Werkzeuge, Maschinen, Bau- und Gartengeräte. Mit rund 600 Mitarbeitenden an 39 Standorten in sieben Bundesländern steht das Familienunternehmen für persönliche Beratung, regionale Präsenz und gelebte Verantwortung. Mehr unter www.zgonc.at.

Über e.motion Lichtblickhof Kinderhospiz

Der Lichtblickhof bietet tiergestützte Hospiz- und Palliativbegleitung für Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien. An zwei Standorten in Wien und Niederösterreich werden Familien begleitet, die mit lebensverkürzenden Erkrankungen, Behinderungen, traumatischen Erlebnissen oder Trauer konfrontiert sind. Der Verein finanziert sich überwiegend aus Spenden. Mehr unter www.lichtblickhof.at.