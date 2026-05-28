„Herzepidemie“ bedroht Europa: Österreichs größte Herz-Tagung in Salzburg entwickelt neue Strategien zur Rettung tausender Leben

Salzburg (OTS) -

Salzburg ist in den kommenden Tagen Zentrum der internationalen Herzmedizin: Mehr als 1.000 Expertinnen und Experten treffen beim Jahreskongress der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG) zusammen, um über neue Strategien gegen die zunehmende „Herzepidemie“ zu beraten.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen gelten weiterhin als Todesursache Nummer eins in Europa. Laut Europäischer Union sind mehr als 62 Millionen Menschen in Europa betroffen, die volkswirtschaftlichen Kosten belaufen sich auf rund 282 Milliarden Euro jährlich. Die EU spricht deshalb inzwischen offen von einer „Herzepidemie“ und präsentierte Ende 2025 mit dem „Safe Hearts Plan“ erstmals eine umfassende europäische Herzgesundheitsstrategie.

Die Umsetzung dieses Plans in Österreich soll nun beim ÖKG-Kongress in Salzburg intensiv diskutiert werden. Im Mittelpunkt stehen moderne Prävention, Früherkennung und innovative Technologien. So können heute bereits Smartwatches Herzrhythmusstörungen erkennen und frühzeitig warnen. Ebenso werden Maßnahmen wie Bewegung, Sport und gesunde Lebensführung als zentrale Säulen der Prävention thematisiert.

Zu den internationalen Gästen zählen die renommierte US-Kardiologin Roxana Mehran, eine weltweit führende Expertin für interventionelle Herzmedizin und klinische Forschung, sowie Thomas Lüscher, einer der bedeutendsten europäischen Kardiologen im Bereich Prävention und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

„Die Herzepidemie ist eine der größten medizinischen Herausforderungen unserer Zeit. Wir müssen Prävention, Digitalisierung und moderne Therapien konsequent verbinden, um Herzkrankheiten früher zu erkennen und besser zu verhindern“, betont ÖKG-Präsident Prof. Daniel Scherr.

Der Kongress in Salzburg soll nun wichtige Impulse liefern, um die europäische Herzstrategie auch in Österreich rasch umzusetzen und die steigende Zahl von Herz-Kreislauf-Erkrankungen nachhaltig einzudämmen.