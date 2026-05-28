Zwei Männer übernehmen die Agenden einer Frau. Wechsel in der Marketingleitung: Petra Hofbauer verlässt kronehit nach 22 Jahren.

Wien (OTS) -

Nach 22 Jahren bei Österreichs reichweitenstärkstem privaten Radiosender verlässt Marketingleiterin Petra Hofbauer Ende Mai 2026 kronehit. Ihre Agenden werden ab Juni intern neu aufgeteilt und bleiben damit fest im eigenen Team verankert: Thomas Bildner übernimmt zusätzlich zu seiner Funktion als DAB+ Programmchef die Leitung des Marketings, Christian Pichler die operative Verantwortung im Eventbereich.

Petra Hofbauer hat in mehr als zwei Jahrzehnten maßgeblich zum Erfolg von kronehit beigetragen und die Marke entscheidend mitgeprägt – von der strategischen Markenpositionierung bis hin zu reichweitenstarken Kampagnen. Auch die aktuelle Imagekampagne „kein hit doppelt von 9–5" mit internationalen Top-Acts wie Olivia Rodrigo und Sabrina Carpenter unterstreicht den Markenkern von kronehit: die meisten Stars, die meiste Musik.

Petra Hofbauer zieht eine positive Bilanz: „22 Jahre kronehit waren eine außergewöhnliche Zeit voller Leidenschaft, Kreativität und großartiger Teamarbeit. Mein Ziel war es, gemeinsam mit der kronehit Führungsebene eine Marke zu formen, die in ihrer Klarheit und Wirkung im österreichischen Privatradiomarkt einzigartig ist. Nachdem das Marketing strategisch und personell hervorragend aufgestellt ist, ist nun der richtige Moment gekommen, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen."

Marketing & DAB+ in einer Hand: Thomas Bildner

Thomas Bildner übernimmt ab Juni 2026 zusätzlich zu seiner Rolle als DAB+ Programmchef die Leitung des Marketings. Die Doppelfunktion aus Programm- und Marketingverantwortung hat er bereits in früheren beruflichen Stationen erfolgreich ausgeübt. Sein Ziel: die Marken von kronehit noch stärker im österreichischen Markt zu verankern. Bildner dazu: „Gutes Programm allein reicht nicht. Es muss auch ankommen. Deshalb freue ich mich auf die Verbindung von DAB+-Power und Marketing, das alle Menschen im Land erreicht."

Events: Christian Pichler in der ersten Reihe

Im Eventbereich übernimmt Christian Pichler, der bereits in der Vergangenheit die Stellvertretung von Petra Hofbauer innehatte, die operative Leitung. Mit seiner langjährigen Erfahrung, seiner Kenntnis der Abläufe und seinem Gespür für den Spirit der kronehit Events sorgt er für Kontinuität auf gewohnt hohem Niveau. Dazu Pichler: „kronehit und unsere DAB+ Sender begleiten Menschen tagtäglich und als Leiter im Eventbereich möchte ich diese Verbindung weiterhin noch stärker live erlebbar machen.“

Geschäftsführer Philipp König: „Petra Hofbauer hat kronehit über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg geprägt. Für ihren enormen Einsatz, ihre Kreativität und ihre Loyalität danken wir ihr von Herzen. Dass wir ihre Nachfolge nahtlos und aus den eigenen Reihen lösen können, ist ein klares Zeichen dafür, wie viel Potenzial und Leidenschaft in diesem Haus stecken. Mit Thomas Bildner und Christian Pichler gehen wir diesen neuen Weg mit voller Energie weiter."