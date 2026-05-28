FW-Langthaler: Energiepreise runter, Mittelstand retten!

Wien (OTS) -

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) schlägt angesichts der weiterhin enorm hohen Energiepreise Alarm und fordert endlich wirksame Maßnahmen zur Entlastung der österreichischen mittelständischen Wirtschaft. Während zahlreiche heimische Betriebe unter explodierenden Strom-, Netz- und Energiekosten leiden oder gar in die Pleite rutschen, verliert die Bundesregierung wertvolle Zeit mit Bürokratie, Ideologie und halbherzigen Ankündigungen.

Der österreichische Mittelstand wird regelrecht erdrosselt. Viele Betriebe kämpfen mittlerweile nicht mehr um Wachstum, sondern ums wirtschaftliche Überleben. Hohe Energiepreise sind längst zu einer massiven Gefahr für den gesamten Wirtschaftsstandort geworden.

Die FW fordert daher ein umfassendes Maßnahmenpaket zur nachhaltigen Senkung der Energiekosten. Dazu zählen insbesondere die Abschaffung der CO₂-Steuer, eine deutliche Senkung der Netzgebühren und Energieabgaben sowie die sofortige Einführung eines wettbewerbsfähigen Mittelstands- und Industriestrompreises für produzierende Unternehmen, Gewerbebetriebe und Handwerker.

Darüber hinaus müsste Österreich endlich seine heimische Energieproduktion massiv ausbauen, Genehmigungsverfahren beschleunigen und regionale Energiegemeinschaften stärken. Gleichzeitig braucht es eine Reform des europäischen Strommarktes, damit günstiger heimischer Strom nicht länger künstlich durch teure Gaspreise verteuert wird.

Besonders kritisch sieht die Freiheitliche Wirtschaft die immer weiter zunehmende Überregulierung durch die Europäische Union. Der überzogene Green Deal, CO₂-Strafsteuern und bürokratische Belastungen schwächen Europas Wirtschaft zunehmend und beschleunigen die Deindustrialisierung weiter. Diese Irrsinns-Initiativen der EU gehören sofort abgestellt und Schritte zur Re-Industrialisierung gesetzt.

„Unsere Unternehmen brauchen endlich wieder leistbare Energie, Planungssicherheit und faire Wettbewerbsbedingungen statt ideologischer Belastungspolitik. Wenn wir den Mittelstand nicht rasch entlasten, gefährden wir Wohlstand, Arbeitsplätze und die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Österreich“, betont FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler.