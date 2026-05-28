Hanel-Torsch: Dachgleiche für Gemeindebau NEU in der Spengergasse

Wien (OTS) -

Nach 18 Monaten Bauzeit wurde in der Spengergasse 45 die Dachgleiche für den neuen Gemeindebau besonderen ökologischen Qualitäten gefeiert.

„Aktuell entstehen 1.000 neue Gemeindewohnungen in Wien. Damit schaffen wir für tausende Wienerinnen und Wiener ein leistbares, sicheres und langfristiges Zuhause. Der neue Gemeindebau in der Spengergasse bietet zusätzlich besondere Qualitäten:

Elemente des bestehenden, historischen Gebäudes bleiben nämlich erhalten, während insgesamt ein moderner und nachhaltiger Neubau entsteht, der leistbaren Wohnraum auf Generationen bietet. Gasfreie Energieversorgung, sanfte Kühlung und hofseitige Freiräume schaffen ein Zuhause mit hoher Lebensqualität. Wien beweist damit einmal mehr, dass der Erhalt alter Bausubstanz und die Schaffung moderner Gemeindewohnungen erfolgreich zusammengedacht werden können. Genau das macht unser Wohnbaumodell international einzigartig“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

„Der neue Gemeindebau in der Spengergasse zeigt, wie wir in Margareten verantwortungsvoll weiterbauen: Wir erhalten die historische Struktur und schaffen gleichzeitig modernen und ökologischen Wohnraum. So entsteht ein nachhaltiges Zuhause für rund 50 neue Margaretner*innen, die nicht nur die leistbaren Wohnungen, sondern auch die gute Nachbarschaft in Margareten schätzen werden“, so Bezirksvorsteher Michael Luxenberger.

Vom Altbau zum modernen und nachhaltigen Gemeindebau

Das ehemalige Werkshallen- und Wohngebäude aus dem 19. Jahrhundert wurde umfassend saniert und um vier zusätzliche Geschoße erweitert. So entsteht ein zeitgemäßes Wohnhaus für rund 50 künftige Bewohner*innen, das hohen Komfort, ökologische Standards und eine klare architektonische Gestaltung vereint.

„Die historische Fassade bleibt als starkes Stück Identität erhalten, während der Neubau dahinter mit großer Sorgfalt weiterwächst. Die neuen Loggien, die Fassadenbegrünung und die gelungene Einbindung in die Nachbarhäuser zeigen eindrucksvoll, wie hochwertige Weiterentwicklung im innerstädtischen Raum aussehen kann“, unterstreicht Wiener Wohnen-Vizedirektor Daniel Milovic-Braun.

Nachhaltige Energieversorgung

Der Gemeindebau NEU setzt auf ein nachhaltiges und innovatives Energiekonzept. Die Heizwärme- und Warmwasserversorgung erfolgt über Luft/Wasser-Wärmepumpen. Für ein angenehmes Raumklima sorgt eine Fußbodenheizung, die zusätzlich eine unterstützende Kühlfunktion bietet. Ergänzt wird das System durch eine Photovoltaikanlage auf dem Flachdach.

Der Gemeindebau NEU Spengergasse 45 im Überblick

21 leistbare Wohnungen (2-5 Zimmer) mit hofseitigen Freiflächen

Barrierefreier Zugang, zentrales Stiegenhaus

Begrünter Gemeinschafts-Innenhof mit Terrasse und Kleinkinderspielplatz

Fahrrad- und Kinderwagenabstellplätze, Kellerabteile, Waschsalon im EG

Fassadenbegrünung mittels Pflanztrögen und Ranknetz, begrüntes Dach

ökologische Wärme- und Kälteversorgung mittels Wärmepumpen, Photovoltaik und Fußbodenheizung

Fertigstellung Frühjahr 2027

Architektur: F + P Architekten

Das Gemeindebau NEU-Programm schreitet voran

Bereits über 4.700 Wiener*innen wohnen in einem von insgesamt 19 Gemeindebauten NEU. Im Herbst 2025 wurde der erste Gemeindebau NEU in Margareten übergeben: Der Friederike-Mayröcker-Hof in der Schönbrunner Straße 76. Weitere rund 1.000 neue Gemeindewohnungen sind derzeit in Bau - und viele weitere Wohnhausanlagen in intensiver Planung. Insgesamt wurden damit über 5.700 neue Wohnungen für künftig etwa 13.000 Bewohner*innen auf den Weg gebracht.