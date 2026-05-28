ÖSTERREICHISCHER JAZZPREIS 2026

Wien (OTS) -

Österreich hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, welch außergewöhnlich kreatives und musikalisches Potenzial in der heimischen Szene steckt. Der jährlich vergebene Jazzpreis - eine Initiative des Österreichischen Musikrats (ÖMR), mica- music austria, IG world music, Ö1 und Porgy & Bess - versteht sich als bedeutende Plattform zur Sichtbarmachung und Förderung der pulsierenden österreichischen Jazzlandschaft, auch am internationalen Parkett. Für die Ausgabe 2026 konnten das Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS), der Tourismusverband Region Graz, die JAM MUSIC LAB Privatuniversität Wien und die Stadt Graz als Förderpartner gewonnen werden; als Medienpartner begleiten der ORF, Ö1 (Liveübertragung) und das Concerto Magazin die diesjährige Auszeichnung. Als Kooperationspartner unterstützt zusätzlich der Verein Stockwerk Jazz in Graz.

Nach der erfolgreichen Gala im Casino Velden am 26. November 2025 mit 174 Einreichungen und den drei prämierten Gewinner*innen Helene Glüxam (Newcomerin 2025), Kenji Herbert Trio (Album 2025) und Christian Muthspiel & ORJAZZTRA VIENNA (Live Act 2025) geht der Österreichische Jazzpreis in die dritte Runde. Die Einreichphase startet am 28. Mai 2026. Künstler*innen und Projekte können ihre Beiträge bis zum 25. August 2026 uploaden – der Beobachtungszeitraum der veröffentlichten Werke liegt zwischen dem 26. August 2025 und dem 25. August 2026.

Der 2025 eingeführte „High Impact Award“ ehrt zum zweiten Mal herausragende Künstler*innen für deren besondere Beiträge zur Entwicklung und Repräsentation der österreichischen Jazzszene im In- und Ausland. Vom 1. bis 20. September 2026 können stimmberechtigte Mitglieder der Academy jeweils fünf Künstler*innen oder Projekte pro Kategorie vorschlagen. Die zehn meistgenannten Beiträge jeder Kategorie werden für den Jazzpreis 2026 nominiert.

Die Preisträger*innen in den Kategorien „Live Act 2026“, „Album 2026“ und „High Impact Award 2026“ erhalten jeweils 10.000 Euro Preisgeld, eine Jazzpreis Trophäe (Ball) sowie einen finanziellen Beitrag für ein Folgekonzert. In der Kategorie „Best Newcomer“ werden 5.000 Euro Preisgeld, eine Jazzpreis Trophäe (Ball) sowie ein finanzieller Beitrag für ein Folgekonzert vergeben. Die zweit- und drittplatzierten Projekte in den Kategorien Newcomer, Album und Live Act erhalten jeweils 1.000 Euro und eine Jazzpreis Trophäe (Ball).

Unabhängig vom Einreichprozess bleibt die „Austrian Jazz Library“ – ein digitales Archiv für österreichische Jazzproduktionen ab 1. Jänner 2022 – ganzjährig geöffnet. Auch Projekte, die nicht am Wettbewerb teilnehmen, können hier erfasst und sichtbar gemacht werden.

Die feierliche Gala findet am 28. November 2026 im Dom im Berg in Graz statt. Weitere Informationen siehe www.jazzpreis.at

Österreichische Jazzpreis Gala 2026

Datum: 28.11.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Dom im Berg

Schlossbergsteig

8010 Graz

Österreich