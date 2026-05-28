TMV zieht positive Bilanz nach Pennälertag und 100-Jahr-Jubiläum

Der Tiroler Mittelschülerverband (TMV) zieht nach dem 82. Pennälertag (die Jahreshauptversammlung des Dachverbands „Mittelschüler-Kartell-Verband“) und den Feierlichkeiten zu „100 Jahre TMV“ in Innsbruck eine sehr positive Bilanz. Über 2.000 Festgäste nahmen am Jubiläumswochenende teil. Die Veranstaltungen verliefen in würdigem Rahmen und waren geprägt von Gemeinschaft, Freude und einem respektvollen Miteinander.

Unter den Gästen waren unter anderem Diözesanbischof Hermann Glettler, Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer, Bürgermeister Johannes Anzengruber und Abgeordneter Jakob Grüner. Die Feierlichkeiten machten auch so sichtbar, dass der TMV auch nach 100 Jahren fest in Tirol verwurzelt ist und von vielen Menschen in Kirche, Politik und Gesellschaft mitgetragen wird.

„Innsbruck hat sich als hervorragender Gastgeber gezeigt. Über 2.000 junge und jung gebliebene Menschen haben ein Fest gefeiert, das unserem Jubiläum einen würdigen Rahmen gegeben hat“, sagt TMV-Vorsitzender Stephan Obholzer. „Unser Dank gilt besonders dem Land Tirol, der Stadt Innsbruck, den Behörden, der Exekutive, den Einsatzorganisationen, unseren Partnern und den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Ohne dieses gute Zusammenwirken wäre ein Wochenende dieser Größenordnung nicht möglich gewesen.“

Der TMV betont die verlässliche Zusammenarbeit mit Land, Stadt und Behörden in Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen. Gerade bei einem Festwochenende mit zahlreichen Programmpunkten und vielen Gästen sei ein ruhiges, professionelles Zusammenwirken aller Beteiligten entscheidend. Dafür gelte besonderer Dank.

„100 Jahre TMV sind für uns Anlass zur Dankbarkeit und zugleich Verpflichtung. Unser Verband steht für christliche Nächstenliebe, Verantwortung, Respekt und Gemeinschaft“, so Obholzer. „Unser Weg bleibt der des Gesprächs, des Miteinanders und des verantwortungsvollen Handelns.“

MKV-Vorsitzender Thomas Weickenmeier würdigt das Jubiläumswochenende ebenfalls: „Der 82. Pennälertag und 100 Jahre TMV haben eindrucksvoll gezeigt, welche Kraft in unseren Verbänden entstehen kann. Der TMV hat in Innsbruck ein Fest gestaltet, das der Geschichte des Verbandes gerecht wurde und zugleich den Blick nach vorne gerichtet hat. Dafür gilt Stephan Obholzer und allen Mitwirkenden großer Dank. Gerade junge Menschen brauchen Räume, in denen sie Haltung und Verantwortung leben und erleben können.“

Ein bedauerlicher Zwischenfall im Umfeld steht nicht in direktem Zusammenhang mit den Veranstaltungen. Für den TMV ist klar: Gewalt in jeder Form widerspricht unserem Selbstverständnis und hat in unserer Gemeinschaft keinen Platz. Für den TMV überwiegt zugleich klar die Bilanz eines ebenso gelungenen wie auch würdigen Festwochenendes in Innsbruck. Der Verband dankt allen, die zum erfolgreichen Abschluss des 82. Pennälertages und des Jubiläums „100 Jahre TMV“ beigetragen haben.